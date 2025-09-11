Capa Jornal Amazônia
Restauro da fachada da Catedral Metropolitana de Belém será entregue no dia 24 de setembro

Missa com arcebispo Dom Júlio Endi Akamine ocorrerá antes do ato inaugural, marcado para às 19h.

O Liberal
fonte

Restauro da fachada da Igreja da Sé será entregue no próximo dia 24 de setembro. (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A fachada da Catedral Metropolitana de Belém (Igreja da Sé) será entregue restaurada no próximo dia 24 de setembro. A solenidade de entrega da obra contará com missa, às 19h, do arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine. O ato inaugural ocorrerá após a missa em frente da Catedral.

As obras serão concluídas antes da previsão inicial que era no dia 30 de setembro. A restauração começou em julho deste ano. A iniciativa foi idealizada e é coordenada pelo engenheiro civil André Martha Tavares, proprietário da TEN Tavares Engenharia. O profissional possui mais de 30 anos de experiência na engenharia e tem 20 anos dedicados às obras de restauro. Todos os recursos investidos são da iniciativa privada.

A obra está sendo realizada com a ajuda de cerca de dez empresas parceiras. Um dos aspectos mais marcantes da iniciativa é que não há qualquer recurso público envolvido. A restauração da fachada está sendo feita com técnicas cuidadosas e materiais específicos, de maneira minuciosa. Outros parceiros da restauração são Cláudio Lobo, que dispôs toda a estrutura de andaimes, e a arquiteta Thayná Arruda, que elaborou com o projeto arquitetônico.

Os restauradores retiraram toda a tinta antiga com raspagem. Em partes em que o reboco estava oco, ele foi retirado e aplicada uma "argamassa histórica", proveniente de fora do Estado. Após essa etapa, foi aplicada uma pintura especial com tinta mineral.

Outro cuidado especial foi para a base da igreja. A equipe contava com um restaurador somente para as pedras do rodapé da igreja. A parte central da entrada também foi minuciosamente recuperada, com pincel.

De acordo com a Arquidiocese de Belém, a Igreja da Sé atravessa mais de dois séculos sendo um marco da fé e sentinela da cidade junto à Baía do Guajará.

Palavras-chave

restauração da catedral metropolitana de Belém

catedral de belém

igreja da sé

restauração de igreja

belém
Belém
