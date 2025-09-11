Restauro da fachada da Catedral Metropolitana de Belém será entregue no dia 24 de setembro

A fachada da Catedral Metropolitana de Belém (Igreja da Sé) será entregue restaurada no próximo dia 24 de setembro. A solenidade de entrega da obra contará com missa, às 19h, do arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine. O ato inaugural ocorrerá após a missa em frente da Catedral.

As obras serão concluídas antes da previsão inicial que era no dia 30 de setembro. A restauração começou em julho deste ano. A iniciativa foi idealizada e é coordenada pelo engenheiro civil André Martha Tavares, proprietário da TEN Tavares Engenharia. O profissional possui mais de 30 anos de experiência na engenharia e tem 20 anos dedicados às obras de restauro. Todos os recursos investidos são da iniciativa privada.

A obra está sendo realizada com a ajuda de cerca de dez empresas parceiras. Um dos aspectos mais marcantes da iniciativa é que não há qualquer recurso público envolvido. A restauração da fachada está sendo feita com técnicas cuidadosas e materiais específicos, de maneira minuciosa. Outros parceiros da restauração são Cláudio Lobo, que dispôs toda a estrutura de andaimes, e a arquiteta Thayná Arruda, que elaborou com o projeto arquitetônico.

Os restauradores retiraram toda a tinta antiga com raspagem. Em partes em que o reboco estava oco, ele foi retirado e aplicada uma "argamassa histórica", proveniente de fora do Estado. Após essa etapa, foi aplicada uma pintura especial com tinta mineral.

Outro cuidado especial foi para a base da igreja. A equipe contava com um restaurador somente para as pedras do rodapé da igreja. A parte central da entrada também foi minuciosamente recuperada, com pincel.

De acordo com a Arquidiocese de Belém, a Igreja da Sé atravessa mais de dois séculos sendo um marco da fé e sentinela da cidade junto à Baía do Guajará.