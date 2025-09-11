Corda do Círio 2025 fica guardada no mesmo local onde a berlinda passa por restauração

A corda do Círio de Nazaré ficará guardada junto com a berlinda na Estação Padre Luciano Brambilla, no estacionamento da Basílica Santuário, em Belém. Atualmente, a berlinda passa por um processo de restauração até a vistoria oficial, que foi marcada para o dia 27 de setembro. Na vistoria, a corda será medida novamente para a verificação das condições, incluindo nós, estações e argolas.

A Berlinda passará por uma vistoria junto com a corda (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A chegada da corda ocorreu nesta quinta-feira (11), com a presença de 11 dos 14 carros de promessas que acompanham a Procissão do Círio. A recepção com os carros não estava inclusa no cronograma oficial da Diretoria da Festa de Nazaré e chamou a atenção de quem passava pelo local. O gesto homenageia a grande festa e simboliza a fé dos devotos na Rainha da Amazônia.

A produção da corda foi feita integralmente no Pará, pelo terceiro ano consecutivo.