Missa do Grupo Liberal homenageia o Dia das Mães

A missa que ocorre todos os domingos na sede do Grupo Liberal ficou ainda mais especial na manhã deste 8 de maio por conta da celebração do Dia das Mães, com uma reflexão do padre Cláudio Pighin sobre valores como obediência, caridade, acolhimento e amor incondicional. "As mães podem salvar o mundo porque sabem melhor imitar a Deus. O mundo anda meio perturbado e quem pode salvá-lo são as mães", disse ele, que é membro da Arquidiocese de Belém. Segundo Pighin, as mães proporcionam que sejamos, todos os dias, testemunhas do amor de Deus e lembrou uma famosa frase de Albino Luciani, o Papa João Paulo l, na qual ele afirma que o rosto de Deus é o rosto do "nosso pai e da nossa mãe".

missa dia das mães o liberal Eduardo Laviano/especial O Liberal Eduardo Laviano/especial O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Eduardo Laviano/especial O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Eduardo Laviano/especial O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal

"É fácil se dizer cristão, mas quantos de fato agem como? São as mães que nos ajudam a ter essa coragem de viver essa amizade com Jesus. São elas que tem mais coragem de amar, não possuem preconceitos. Dizem alguma coisa, os filhos erram. Mas é a mãe que ama e acredita sempre no filho, igualzinho o nosso Deus. E é preciso ter coragem de amar os outros como Deus ama. E as mães conseguem", reitera.

VEJA MAIS

Para a relações públicas Elenize Lima, que é mãe de uma filha de 25 e outra de nove anos, a data traz sentimentos mistos. Ela se disse alegre e feliz com a missa, mas ao mesmo tempo saudosa da mãe, que morreu ao longo da pandemia de covid-19. "Ela se foi no dia 2 de abril. Ou seja, foi o segundo Dia das Mães sem a minha mãe. A lição mais importante que ela me deixou que quero passar para as minhas filhas é a de que o amor e o respeito devem estar acima de tudo, assim como Deus. Ele é o caminho para a paz no mundo", conta.

A arquiteta Marília Freitas estava acompanhando a mãe neste domingo (8) e afirma que a data reafirma a importância da paz e do acolhimento que só o seio familiar proporciona. "Minha irmã que mora fora veio para cá e conseguimos reunir toda a família, coisa que há tempos não fazíamos. Está sendo um momento de felicidade. Minha mãe me ensinou muito sobre caridade e isso sempre é falado nas missas", diz ela.

A sede do Grupo Liberal, localizada na avenida Rômulo Maiorana, está de portas abertas todos os domingos para receber a comunidade nas missas que iniciam às 11h.