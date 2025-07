Ministério Público acolhe denúncia de agressão a alunos com deficiência em escola municipal de Belém

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) acolheu uma denúncia de agressão contra três alunos com deficiência, em uma escola da rede municipal de Belém, localizada no Conjunto Satélite. Conforme o relato, além das agressões às crianças, pais e responsáveis teriam sido coagidos pela coordenação pedagógica da unidade escolar.

Os responsáveis relataram ainda que a direção da escola não teria adotado providências para apurar os fatos ou afastar os supostos agressores, o que estaria expondo os alunos a mais riscos físicos e emocionais.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelos responsáveis e os alunos, que não tiveram a identidade revelada, foram submetidos a exames de corpo de delito, os quais teriam confirmado lesões compatíveis com agressões. A denúncia foi formalizada ao MPPA pela vereadora Ágatha Barra, que solicitou a abertura de um inquérito para apuração dos fatos.

Em nota à redação integrada de O Liberal, o MPPA informou que o caso está sendo tratado em sigilo por envolver crianças, mas todas as ocorrências apresentadas nas denúncias estão sendo devidamente apuradas pela promotoria responsável.