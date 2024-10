Mini influenciadora paraense viraliza ao ensinar como usar o 'Égua'; veja

A mini influenciadora Maria Eloisa vem chamando atenção dos internautas com seu conteúdo regional. A paraense de apenas quatro anos viralizou mais uma vez em um vídeo ensinando a como falar o "égua", tradicional gíria do estado do Pará.

VEJA MAIS

O vídeo foi postado há poucos dias no Instagram da garota e rapidamente ganhou a web. Até o momento, já são mais de 150 curtidas, 5 mil comentários e 2 milhões de visualizações no tutorial paraense de Maria Eloisa.

Na publicação, a blogueira explica que a aula é dedicada a quem ainda não sabe como usar a gíria. Maria Eloisa aproveita ainda para brincar com os conterrâneos. "Eu vou te ensinar a falar o 'égua paraense'. "'Ah, mulher, mas eu já sei usar o égua'. Então, pega o beco da minha sala! Para você que ficou, vamos começar!", diz ela.

Ainda de acordo com a "mini professora", a expressão frequentemente utilizada no Pará é uma forma de expressar todas as emoções do paraense, desde a tristeza à felicidade. Ela explica que tudo funciona de forma semelhante ao que acontece no filme "Divertida Mente". Veja o tutorial: