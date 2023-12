Mega da virada: apostadores de Belém movimentam lotéricas e sonham alto com o grande prêmio

A esperança de ficar milionário de forma repentina mobilizou paraenses em filas com dezenas de pessoas na manhã desta terça-feira (26), em diversas casas lotéricas de Belém. O motivo de tanta movimentação é a chegada da tão aguardada Mega da Virada, que todos os anos sorteia o maior prêmio da Loterias da Caixa.

Para este final de ano, a Caixa promete sortear o prêmio de R$ 570 milhões na Mega-Sena, um recorde de premiação que pode aumentar ainda mais, dependendo da demanda de apostadores em todo o país.

O centro lotérico Pé de Coelho, localizado no bairro da Pedreira, registrou um fluxo intenso de pessoas nesta terça-feira. Mesmo quem ia apenas para pagar uma conta, acabava pegando uma cartela para tentar a sorte na Mega da Virada.

Pensando no prêmio milionário, o aposentado Manoel Morais Miranda, 76 anos, fez suas apostas para o sorteio. Ele conta que usaria parte do dinheiro para a caridade.

“A gente sempre joga pensando em ganhar, mas só ganha quem joga, então a gente tenta. Eu não tenho muita ideia do que faria com o dinheiro, mas penso que tentaria ajudar no social, alguma instituição, porque eu gosto de ajudar, além de ajudar os filhos e a família”, diz o aposentado de 76 anos.

Raimundo Ademar Ferreira adquiriu três jogos para o sorteio da Mega (Foto: Thiago Gomes)

As apostas para a Mega da Virada 2023 podem ser feitas até às 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro. O resultado sairá no mesmo dia, por volta das 20h.

O autônomo Raimundo Ademar Ferreira se adiantou e adquiriu três jogos para o sorteio. Ele afirma que não costuma jogar na Loteria, exceto na Mega da Virada.

“Só jogo de ano em ano, só na virada mesmo. Não tenho noção do que faria se ganhasse, mas primeiro penso na família, depois teria tempo pra pensar. Não me baseio em nenhuma estratégia de ninguém, só vem um número na cabeça e coloco, pedindo a Deus que abençoe”, conta ele animado ao sair da lotérica.

A Mega da Virada de 2022 sorteou o prêmio surpreendente de R$ 541,9 milhões, valor que foi dividido entre cinco apostas do Brasil. Cada uma delas recebeu o valor de R$ 108.393.993,26.

Tanto dinheiro assim coloca muitas esperanças na cabeça da dona de casa Rosana Maria Coqueiro, 50 anos. Ela afirma que se acertar as seis dezenas da Mega, pretende ajudar todos os filhos e netos.

“Na hora de escolher os números eu penso no aniversário dos netos. Não tenho nem ideia do que faria com o dinheiro, só penso em ajudar os dois filhos e quatro netos. Mesmo se for comprar uma casa, penso em colocar no nome deles, estou sempre pensando neles mesmo”, relata Rosana.

Rosana Maria Coqueiro sonha em ajudar os filhos e netos com o valor do prêmio (Foto: Thiago Gomes)

Viver de renda

Na dúvida sobre o que fazer com o dinheiro da Mega-Sena, uma das opções de rentabilidade pode ser investir o valor do prêmio na poupança. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), 25% da população brasileira escolhe essa opção de investimento.

Neste cenário, um apostador que vencer sozinho o prêmio de R$ 570 milhões da Mega da Virada e depositar o valor na poupança, receberia por mês o equivalente a R$ 3.115.620,00. O valor é baseado na rentabilidade atual de 0,60% ao mês.