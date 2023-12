'Maldição da Mega-Sena': 5 casos de ganhadores que foram vítimas de crimes e assassinatos

Ganhar na Mega-Sena é o sonho de muitas pessoas. No entanto, para alguns desafortunados, o sonho da fortuna se tornou um pesadelo. Ao longo dos anos, alguns ganhadores da loteria foram vítimas de crimes e assassinatos, tornando-se vítimas da chamada "maldição da Mega-Sena". Relembre cinco casos de ganhadores da loteria que tiveram um fim trágico.

René Senna: a 'viúva da Mega-Sena'

Adriane com Renné Senna (Reprodução/OGlobo)

Um dos casos mais emblemáticos é o de René Senna, que ganhou R$ 51,9 milhões em 2005. O empresário, que era cadeirante, foi assassinado a tiros em janeiro de 2007, no Rio de Janeiro. A viúva, Adriana Almeida, foi acusada de ser a mandante do crime e condenada a 20 anos de prisão em 2018.

Miguel Ferreira de Oliveira: o milionário do Ceará

Ganhador da Mega-Sena, Miguel Ferreira de Oliveira foi morto no dia 4 de fevereiro de 2018 (Reprodução/OGlobo)

Outro caso trágico é o do milionário da Mega-Sena do Ceará, Miguel Ferreira de Oliveira. Ele ganhou R$ 39 milhões em 2011 e foi morto a tiros em um bar em Campos Sales, no Ceará, em fevereiro de 2018. O suspeito do crime, Antônio Pedro dos Santos, foi preso.

Fábio Leão Barros: morto pelo próprio pai

Francisco Serafim (Reprodução/OGlobo/Otmar de Oliveira/A Gazeta MT)

Em 2010, Fábio Leão Barros, que ganhou R$ 28 milhões na Mega-Sena, foi morto pelo próprio pai, Francisco Serafim Barros. O pai do jovem teria encomendado o crime porque Fábio havia transferido o dinheiro do prêmio para a sua conta. Francisco foi indiciado por formação de quadrilha, mas acabou solto no mesmo ano.

Fredolino José Pereira: vítima de um golpe

Fredolino José Pereira. (Reprodução/OGlobo)

Em 2022, Fredolino José Pereira, que ganhou R$ 10 milhões na Mega-Sena, foi vítima de um golpe. O idoso, que morava no Rio Grande do Sul, teve o dinheiro roubado pelo ex-sócio e pela namorada. Os dois foram acusados de apropriação indébita de bens de pessoa idosa e lavagem de dinheiro.

Jonas Lucas Alves Dias: morto por extorsão

Jonas Lucas Alves Dias, ganhou prêmio com aposta simples, de 6 números, em 2020 (Reprodução/OGlobo)

O mais recente caso é o de Jonas Lucas Alves Dias, que ganhou R$ 47,1 milhões na Mega-Sena em 2020. O idoso, que morava em São Paulo, foi encontrado morto com sinais de tortura em setembro deste ano. A polícia afirma que ele foi vítima de extorsão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)