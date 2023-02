Mangueira em Nazaré: Prefeitura solicita vídeos de segurança para investigar motivo da queda

Uma mangueira caiu, na noite de terça-feira (14), na avenida Nazaré, entre a travessa Quintino Bocaiúva e a avenida Generalíssimo Deodoro, no centro de Belém. Diante do fato, técnicos da Prefeitura Municipal estiveram no local da ocorrência, e a gestão municipal anunciou que vai solicitar imagens de câmeras de segurança para investigar o que causou a queda da árvore.

Trata-se de uma mangueira jovem e de pequeno porte, conforme constatado pelos técnicos da PMB na avenida Nazaré. Eles verificaram que foi feito um corte drástico nas raízes do vegetal as quais foram cobertas com cimento.

Investigação

Além destas constatações iniciais, os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) vão investigar, mais detalhadamente, o que provocou a queda do vegetal, sem que tenha ocorrido ventania ou qualquer outro fenômeno da natureza que possa ter contribuído para esse incidente, como divulgou a Prefeitura.

Moradores conversaram com o diretor-geral da Semma, Leonardo Farias, que esteve no local, e relataram terem visto trabalhadores construindo uma calçada ao redor do tronco da árvore. Em função desses relatos, o diretor vai solicitar imagens de câmeras de segurança das imediações, para ajudar nas investigações sobre os motivos da queda da árvore.

Segundo o diretor do Departamento de Áreas Verdes Públicas da Semma (DAVP), Kayan Rossy, a cobertura da raiz de uma árvore com cimento sufoca o vegetal e impede que ele consiga absorver água e nutrientes, levando-o à morte.

Os bombeiros também estiveram na Avenida Nazaré, fazendo o trabalho de retalhamento do vegetal. Os funcionários da Semma vão fazer a remoção do material para o local adequado.

Seguranca no trânsito

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) desviaram o trânsito da Avenida Nazaré para as travessas Quintino Bocaíuva e Rui Barbosa e atuaram na orientação para garantir a fluidez e segurança viária. Foram mobilizadas duas viaturas e cinco agentes.

O trecho da via, entre a travessa Quintino Bocaiúva e avenida Generalíssimo Deodoro, chegou a ser interditado por causa da queda da mangueira, em frente à sede do Clube do Remo.

A via foi desobstruida e a árvore cortada, ainda madrugada desta quarta-feira (15). A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) deve fazer o serviço de rescaldo na área nesta quarta.