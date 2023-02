Chuva torrencial provoca queda de árvore e alagamentos neste sábado em Belém

Uma árvore localizada no canteiro central da avenida Romulo Maiorana, entre as travessas Alferes Costa e Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém, caiu durante chuva que atingiu a cidade na tarde deste sábado (11), por volta das 15h30. O incidente causou o bloqueio total da via, no sentido Marco-São Brás. O vegetal foi retirado, às 16h30, por trabalhadores de uma obra da Prefeitura de Belém que já estavam próximos ao local. Não houve registros de feridos ou danos materiais.

A chuva torrencial desta tarde também causou transtornos em outros pontos da cidade. Vídeos gravados por moradores de vários bairros de Belém mostram ruas cobertas pela água e trânsito lento em alguns trechos. Na avenida Duque de Caxias, próximo à travessa Perebebuí, sair de casa foi bem difícil. No perímetro, o trânsito ficou congestionado e havia água pelo meio do caminho. A avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, também apresentou pontos de alagamento. A rua Antônio Ervedoso, próximo à travessa Djalma Dutra, ficou completamente coberta pela água no perímetro perto do Canal da 14 de Março.

A avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, também apresentou pontos de alagamento (Dilson Pimentel/O Liberal)

Neste sábado (11), a Defesa Civil de Belém divulgou o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a região. Neste dia, a entidade publicou o alerta laranja. A cor indica condições meteorológicas perigosas durante as próximas 24 horas. O acumulado de chuva pode chegar a 100mm/dia e os ventos podem alcançar 100km/hora. Em caso de emergência, a população deve ligar 190.

Os primeiros meses deste ano são marcados pelo período popularmente conhecido como "inverno amazônico", assim chamado devido às chuvas ocorridas com frequência em grande parte do estado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou uma nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) referente aos alagamentos mencionados na matéria e aguarda um retorno.