Mangueira desaba e interdita a avenida Nazaré na noite desta terça (14)

Uma mangueira caiu na avenida Nazaré, em Belém, na noite desta terça-feira (14). A queda ocorreu por volta das 20h30, próximo da avenida Generalíssimo Deodoro. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o vegetal ficou atravessado na rua. Não há registro de feridos. Não foram registrados prejuízos materiais, e a fiação elétrica não foi atingida. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o corte e remoção da árvore.

Pessoas que trabalham nas proximidades do local informaram que não estava chovendo no momento do ocorrido. Ventos fortes também não tinham sido observados. “Eu pensava que era um ônibus que tinha batido no outro. Quando eu olhei para cá, era a árvore que já estava aqui no chão”, relatou o funcionário de um colégio particular que não quis se identificar.

O diretor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Kaian Rossi, explicou que a árvore em questão era considerada “jovem e saudável”. Ainda segundo ele, ela não deveria ter caído. “A gente consegue ver que ela é uma árvore completamente reta, ela não tem inclinação e é de copa pequena. Esse trecho todo recebeu poda (recentemente) por conta do Círio até. Essa árvore tem uma copa pequena. Ela não deveria estar no chão. O que leva essas árvores sem indícios ao chão são ações antrópicas. São ações de pessoas, instituições. Mas isso o laudo vai apurar com mais afinco. Ela era uma árvore completamente saudável. Não justifica ela estar no chão. Ela é uma árvore jovem, longe de ser centenária”, informou.

O tenente Nunes, do Corpo de Bombeiros, informou no local que o trabalho de remoção da árvore levaria aproximadamente quatro horas. Ele alertou para os perigos nesta época do ano. “A gente pede que as pessoas não se acomodem debaixo das árvores. Procurem um lugar seguro, até que passe a chuva e o vento”, recomendou.

Ainda segundo o militar, felizmente, no momento da queda da mangueira nesta terça-feira, nenhum veículo passava pelo local. “Foi muita sorte e, até em se tratando da fiação elétrica, não veio a causar nenhum​​ dano maior, tendo em vista que nada foi atingido”, disse o tenente Nunes.