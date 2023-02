Van escolar despenca em penhasco e deixa pelo menos 18 feridos

Um acidente com uma van escolar deixou ao menos 18 feridos após despencar de um penhasco, sendo quatro com suspeita de fraturas e uma em estado grave. O incidente aconteceu na tarde desta terça-feira (14) no bairro Duquesa II, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar (PM), a corporação foi acionada por volta das 12h40min. A van teria perdido o controle dos freios ao descer uma rua e acabou não conseguindo dobrar para a outra, passando direto e caindo no penhasco. O perímetro está localizado entre a rua Azeléia e a avenida Brasília, uma das principais vias do município.

No local, ao menos 18 vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo a grande parte crianças, onde algumas ficaram inconscientes e presas às ferragens. Elas estão sendo atendidas nos hospitais João XXIII e Risoleta Neves, em Belo Horizonte. O trânsito na avenida Brasília foi bloqueado para o atendimento das vítimas.

Entre os feridos, estão alunos da Escola Municipal José Augusto Resende, que fica no bairro Duquesa II. A instituição atende estudantes do 1º e 2º período e do 2º ano, com idades entre 4 a 7 anos. A idade e identidades deles estão sendo levantadas.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)