Malhação de Judas: dengue, feminicídio e guerra estão entre os temas malhados no bairro da Cremação

A manhã deste Sábado de Aleluia (30) é marcada pela Malhação de Judas no bairro da Cremação, em Belém, com programação que começou por volta das 11h. A malhação simboliza uma "punição" a Judas Iscariotes, discípulo que entregou Jesus à morte. Tradicionalmente, os bonecos recebem temas mostrando críticas sociais da atualidade e, então, são surrados, como forma de castigo e de mostrar repulsa esses assuntos.

A brincadeira, que ocupa grande parte da avenida Fernando Guilhon, entre a avenida Alcindo Cacela e a travessa 14 de Março, reúne centenas de moradores, entre adultos e crianças. Essa manifestação cultural já é tradição no bairro há mais de 70 anos. Com muito humor e alegria, temas como conscientização ambiental, combate à dengue e ao feminicídio, além de críticas à guerra, foram temas que representam os bonecos que são expostos e jogados à população.

Além da malhação, a programação também conta com brincadeiras para as crianças, sorteios de prêmios e distribuição de doces. Com toda a rua fechada, muitos moradores acompanham toda a brincadeira da porta de casa. Eufóricas, as crianças também fazem a festa