Papa Francisco cancela participação na Via-Sacra para preservar saúde

O Papa Francisco surpreendeu ao cancelar sua participação na Via-Sacra, que aconteceu de forma repentina nesta sexta-feira (29/3), no Coliseu de Roma, na Itália. De acordo com o Vaticano, a decisão foi tomada visando a preservação da saúde do pontífice.

Segundo comunicado divulgado pelo gabinete de imprensa do Vaticano, Francisco optou por acompanhar a Via-Sacra a partir da residência oficial Casa Santa Marta.

A medida foi adotada para garantir a saúde do Papa, visando sua participação em uma vigília marcada para este sábado (30/1), além da celebração da Santa Missa no Domingo de Páscoa.

No ano anterior, o Papa também não compareceu ao evento no Coliseu, priorizando sua saúde devido às baixas temperaturas.

Na quinta-feira (28/3), Francisco realizou o ritual de lavagem dos pés de 12 detentas de uma penitenciária feminina em Roma. Durante a cerimônia, ele permaneceu em uma cadeira de rodas devido às limitações relacionadas a problemas de saúde.

Com 87 anos, a saúde de Francisco tem sido motivo de preocupação. Recentemente, o pontífice enfrentou gripe e bronquite, o que o levou a cancelar algumas reuniões e eventos oficiais.