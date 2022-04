Malhação de Judas: Após dois anos suspensa, a tradição volta a ser celebrada nas ruas de Belém

A comemoração da Páscoa deste ano está sendo marcada pela retomada da Malhação de Judas em Belém, tradicional manifestação cultural que reúne crianças, jovens e adultos nas ruas da capital paraense durante a Sexta-feira Santa e o Sábado de Aleluia. Nos últimos dois anos, a confecção, velação e malhação dos bonecos de pano foram suspensas devido à pandemia. Já em 2022, o evento recebeu autorização para ser organizado por grupos e associações comunitárias da cidade.

No bairro da Cremação, o Grupo de Malhadores de Judas Cheiro Cheiroso realiza a malhação há mais de três décadas e este ano contará com apoio de estrutura e logística da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) para retomada da programação. Os preparativos para a comemoração iniciaram no começo da Semana Santa, com a confecção dos bonecos que representaram personalidades da atualidade, como Vladimir Putin, presidente da Rússia, responsável pela guerra na Ucrânia.

José Ricardo, coordenador do grupo de malhadores, explica que o processo de produção dos bonecos começa pela confecção de um macacão de TNT que é preenchido com papel picado adquirido em empresas de reciclagem. "Depois o boneco passa por um processo de colocação de tala para poder ficar duro. Após esse processo ele é caracterizado, sapatos, roupa, paleto, tudo que chega pra gente através de doação. A cabeça é feita separadamente com papelão e goma dentro de uma forma que cada associação tem a sua", conta.

A programação começou na noite de sexta-feira (15), com o "Velório de Judas", momento onde os bonecos são expostos à população, com espaço para vendas e atrações musicais. Na manhã de sábado (16), é feita a Malhação de Judas, envolvendo críticas sociais. A comemoração inicia com atividades para as crianças a partir das 9h, na avenida Fernando Guilhon, na Cremação, e às 12h os bonecos são malhados pela população.