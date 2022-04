Semana Santa: Lava-Pés na Sé reforça necessidade do amor ao próximo

Com a Catedral Metropolitana reunindo fiéis de diferentes idades, é realizada neste momento a Missa da Ceia do Senhor com a Cerimônia do Lava-Pés. A cerimônia religiosa integra a Semana Santa e relembra a instituição da Eucaristia e o gesto de lavar os pés apóstolos por parte de Jesus Cristo a Última Ceia.

Ao se dirigir aos fiéis na missa, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa enfatizou que o gesto de jesus precisa ser adotado no dia-a-dia das pessoas, como prática de vida. Neste começo de noite, na Quinta-Feira Santa, o arcebispo repetiu a iniciativa de Jesus e lavou os pés de 12 homens da comunidade, representando os 12 apóstolos.