Confira a programação da Semana Santa na Grande Belém neste fim de semana

A programação da Semana Santa da Arquidiocese de Belém deste fim de semana segue neste sábado (16) com a Vigília Pascal na Noite Santa. Todas as paróquias contam com programação própria. Na Catedral de Belém, será às 20h, presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, com transmissão ao vivo, por meio da TV Nazaré e suas respectivas redes sociais. A novidade deste ano será a procissão do Jesus Ressuscitado, após a vigília, no entorno da Praça Frei Caetano Brandão.

Vigília Pascal

A Vigília Pascal é composta de quatro partes: Liturgia do fogo, Liturgia da Palavra, Liturgia Batismal e Liturgia Eucarística. O ato litúrgico chega a ser concluído em quase 4 horas de celebração.

"É nesta programação que é feito o Anúncio de Páscoa, a ressurreição de Nosso Senhor. E é devolvido aos sacrários das Igrejas do mundo inteiro as hóstias consagradas, recordando que Nosso Senhor Jesus Cristo, após sua ressurreição, está de volta em nosso meio", pontuou a Arquidiocese de Belém, em texto divulgado à imprensa.

Domingo de Páscoa

No domingo (17), a Missa de Páscoa será celebrada em todas as paróquias da Arquidiocese de Belém com programação própria. "A Páscoa é o dia santo mais importante da religião cristã. Depois de morrer crucificado, o corpo de Jesus foi sepultado, ali permaneceu até a ressurreição, quando seu espírito e seu corpo foram reunificados. Do hebreu 'Peseach', Páscoa significa a passagem da escravidão para a liberdade", explicou o comunicado da Arquidiocese de Belém.

Confira os horários da Missa de Páscoa (17/04) em Ananindeua, Belém, Benevides, Mosqueiro e Outeiro:

Ananindeua

• Área Missionária Santa Maria Mãe da Igreja

9h Missa de Inauguração da Comunidade São Bento

9h30 Com.Rainha dos Corações

17h Com.Cristo Amigo

19h Com.Cristo Salvador

• Área Missionária São Paulo Apóstolo

8h missas nas comunidades

19h Igreja Matriz São Pio de Pietrelcina

• Paróquia Arcanjo São Miguel

7h30 e 19h

• Paróquia Mistério da Transfiguração do Senhor

07h00, 08h30, 18h30

• Paróquia Nossa Senhora das Graças

07h, 09h e 19h - Matriz

07h- N. S. do Perp. Socorro

09h- Jesus de Nazaré

17h30- São Francisco de Assis e São José

19h- São Pedro e Santa Inês

• Paróquia Nossa Senhora do Amparo

• 7h, 9h e 18h.

• Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Júlia Seffer

• 7h30 e 18h

• Paróquia Santa Maria Mãe de Deus

• 7h

• Paróquia Santa Paula Frassinetti

• 7h, 9h, 18h

• Paróquia Santo André

• 08h e 19h

• Paróquia São Pio X

8h - missas nas comunidades

19h Igreja Matriz São Pio de X

Belém

• Catedral Metropolitana de Belém

7h, 9h, 17h e 19h

• Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré

6h30, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h

• Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida

7h, 9h, 11h, 17h e 19h

• Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Cidade Velha

07h, 09h, 18h

• Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Antônio Baena

06h45, 08h30, 17h30, 19h00

• Paróquia Santa Cruz

07h, 09h, 11h, 18h30.

• Paróquia Santa Maria de Belém

7h e 19h.

• Paróquia São Francisco de Assis - Tapanã

8h, 18:30h

• Paróquia São Francisco Xavier

07h. e 18:h

• Paróquia São Geraldo Magela

8h,11h,18h

• Paróquia São João Paulo II

08h (matriz), 10h (Com. N. Sra. De Nazaré) e 18h (matriz)

• Paróquia São Jorge

07h,09h,18h

• Paróquia São José

7h, 11h, 17h e 19h

• Paróquia São Judas Tadeu

07h, 09h e 19h

• Paróquia São Raimundo Nonato

06h30, 08h30, 11h e 18h

Benevides

• Paroquia Santa Rosa de Lima

07h e 19h

Mosqueiro

• Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Carananduba

7h e 19h

Outeiro

• Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição - Outeiro

7h