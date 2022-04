Semana Santa: encontro de imagens marca esta sexta-feira (15/04) em Belém

A Sexta-Feira Santa, em Belém, é marcada por duas tradicionais procissões que se encontram e que voltam a ocorrer após dois anos de pandemia de covid-19. Às 7h, da Basílica Santuário de Nazaré, sai a procissão do Nosso Senhor dos Passos, que representa Jesus Cristo carregando a cruz na caminhada de sacrifício que resultou na morte dele. Às 8h, da capela de São João Batista, sai a procissão de Nossa Senhora das Dores, que representa Maria indo ao encontro do filho para se despedir.

Pontualmente, a procissão do Nosso Senhor dos Passos saiu da Basílica, cercada de eventos e simbolismos que remetem à Via-Crúcis. Já na capela de São João Batista, uma bênção inicial foi feita com Nossa Senhora das Dores, antes da saída rumo à igreja das Mercês, retratando o ponto de vista de Maria no calvário.

Nossa Senhora das Dores, na capela de São João Batista, na missa que antecede a procissão até o encontro de Nosso Senhor dos Passos (Igor Mota / O Liberal)

Por volta de 10h, as duas procissões se encontram na Igreja das Mercês, resultando na missa e no sermão do Encontro das Imagens. É uma momento emocionante para a comunidade católica da capital paraense.

Mensagem de Maria é perseverança e fé, diz cônego Cônego Roberto Cavalli, cura da Sé, explica que este momento, para a comunidade católica, significa que é para que os cristão vejam o exemplio de Maria, que como ele ressalta, com base no Evangelho, é um sinônimo de fé, esperança e perseverança. "Este é o momento em que caminhamos com Maria. Ela vê, desde o início da vida, o destino de que ela irá sofrer. Mas continua firme na caminhada. Contemplamos ela vendo o filho carregar a cruz e morrer na cruz. Ela se mantém de pé. A mensagem dela é para não termos medo; de que a gente desista de caminhar com dignidade, fé e amor", diz Roberto.

A Redação Integrada de O Liberal acompanha as duas procissões e trará informações em tempo real. Acompanhe em OLiberal.com e nas redes sociais de O Liberal!

LEIA MAIS