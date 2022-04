Liberação do uso de máscaras em locais abertos é recebida com preocupação pelos belenenses

A Prefeitura de Belém anunciou, na tarde desta quinta-feira (14), o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em ambientes abertos. Contudo, a medida que faz parte do plano de flexibilização das regras de combate a doença na capital paraense, dividiu opiniões entre a população. Poucas horas após a divulgação da decisão já era possível registrar muitas pessoas sem o item de segurança, mesmo que em espaço fechados, onde a utilização do item segue obrigatória.

Na avaliação da costureira Andrieli Nascimento, apesar de muitas pessoas não respeitarem as recomendações quanto o uso de máscaras, é importante manter a utilização do item de segurança.

"Eu não concordo (com o fim da obrigação do uso de máscaras) porque a gente anda na rua, volta pra casa e sempre tem alguém em casa que corre o risco de ainda ser contaminado pelo vírus, que querendo ou não ainda está circulando. Para mim, a gente tem que continuar usando máscara sempre", afirma.

A jovem pretende continuar usando a máscara independente da flexibilização. "A pandemia veio não só para mostrar que a máscara é importante para combater a doenças. As vezes as pessoas gripavam e não tinham a consciência de que poderiam passar uma simples gripe para outra pessoa. Com a máscara a gente aprendeu que não é só devido a covid-19, tem a questão da gripe e de outras doenças. Sempre pensando na nossa saúde e no bem-estar do próximo, aí a gente mantêm", ressalta Nascimento.

Mesmo com a estabilização dos índices pandêmicos e o avanço da vacinação em Belém, muitas pessoas ainda não se sentem seguras para abrir mão do uso de máscaras ainda que em locais abertos. Para o pensionista Félix Magalhães, a covid-19 não foi completamente erradicada, por isso é fundamental ter cuidado. "Depende de cada pessoa, se acha que pode ou não usar a máscara, tudo bem, mas eu vou continuar usando. É importante continuar usando porque não está totalmente vencida essa pandemia, ela ainda não foi embora. As pessoas tem que ter consciência", opina.

Belém foi a última capital do país a liberar o uso de máscaras em locais abertos, enquanto outros municípios do Pará já haviam deixado a critério da população a escolha pela utilização ou não do item de segurança.

O perito criminal Manoel Barbosa, pretende continuar usando o item de segurança nos ambientes com grande circulação de pessoas. "Em ambientes públicos como terminais eu tenho convicção que a utilização deve permanecer ainda. Não temos certeza sobre o fim ou não da pandemia, então diante dessa incerteza, é melhor continuar usando sim. Não existe segurança plena para retirada total", acrescenta.