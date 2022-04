Feriado: fluxo de passageiros no Terminal Rodoviário de Belém foi intenso nesta quinta-feira (14)

A saída da capital para o interior do Estado foi intensa durante esta quinta-feira (14), no Terminal Rodoviário de Belém. O maior fluxo de passageiros foi registrado no final da manhã e começo da tarde, horários de grande saída de veículos. Este ano, os destinos mais procurados são Mosqueiro, Bragança, Marudá, Vigia, Curuça e Salinas. Cidades fora do Pará, como São Luís, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro também foram bastante procuradas.

De acordo com dados da Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), entidade gestora do Terminal do Terminal Rodoviário de Belém, cerca de 12 mil pessoas devem sair da capital paraense pelas rodovias estaduais e federais neste feriado prolongado da Semana Santa.

No guichê onde Márcia Negrão trabalha com a venda de passagens intermunicipais, o movimento foi grande durante toda semana. A maioria das passagens vendidas tiveram como destino o município de Vigia, Colares, Marudá e São Caetano de Odivelas. "Nossos carros para Vigia saem de 1 em 1 hora e todos estão indo lotados, todos os horários", revelou.

Apesar da procura típica para um feriado, o movimento ainda não superou o faturamento registrado no mesmo período do ano passado. "Eu achei que esse ano tá menor, ano passado foi melhor. Mesmo com a pandemia, eles não deixaram de viajar", afirmou.

A técnica em saúde bucal, de Leide Santana, foi uma das passageiras que embarcou no terminal, tendo como destino a cidade de Capanema. Com o objetivo de passar o feriado com a família, ela optou por viajar na quinta-feira e não correr o risco de pegar engarrafamento na estrada. "O movimento está intenso, quase não tem nem passagem. Estou indo de van porque não tem mais de ônibus", conta. Apesar de preocupada em realizar a viagem de van, a técnica de saúde bucal não abriu mão de aproveitar o feriado. "Espero que eu consiga chegar lá em paz", acrescentou. E nesta Páscoa, Leide renovou os votos dos últimos anos: "muita saúde para todos nós", declarou.