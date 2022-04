Confira locais e horários de vacinação contra a Covid-19 no feriado

A vacinação contra a covid-19 e contra a gripe estará disponível no feriadão da Semana Santa em Belém. Hoje (14) e amanhã (15), cinco shopping centers localizados na capital estarão com as salas de imunização de portas abertas, em dois horários: das 10h às 19h, nesta quinta; e das 12h às 19h, na sexta. No sábado (16) e domingo (17) não haverá vacinação. O serviço volta normalmente na segunda (18).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), a partir de hoje, idosos com idade a partir de 60 anos podem tomar a vacina contra a Influenza. Já contra a covid-19, podem se vacinar idosos, adultos e crianças, da primeira até a quarta dose, de acordo com os critérios estabelecidos pelo município.

Covid-19

Podem comparecer aos pontos de vacinação todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose, bem como as pessoas acima de 18 anos, que foram vacinadas com a segunda dose até novembro de 2021 e que ainda não receberam a terceira dose.

No caso da quarta dose, é necessário estar com o esquema primário completo (duas doses e uma dose adicional). A quarta dose deverá ser administrada a partir de quatro meses da aplicação da terceira.

Mais proteção

Belém oferece também a dose de reforço (terceira ou a quarta dose) para todos os imunocomprometidos, a partir de 18 anos de idade. As pessoas deste perfil devem apresentar uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão.

Outro grupo apto a receber a quarta dose em Belém é dos idosos com 75 anos ou mais e que receberam as três doses até o mês de setembro. Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão de vacinação de Belém.

SERVIÇO:

Veja onde se vacinar

Hoje (14): das 10h às 19h

Amanhã (15): das 12h às 19h

Locais:

1. Shopping Boulevard (estacionamento G6). Endereço: avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. Shopping Bosque Grão-Pará (entrada de carros exclusiva pelo acesso do condomínio Cidade Cristal). Endereço: rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

3. Shopping IT Center (somente na quinta, 14). Endereço: avenida Senador Lemos, 153, Sacramenta;

4. Parque Shopping (hall de entrada). Endereço: avenida Augusto Montenegro, 300, Parque Verde;

5. Shopping Pátio Belém (terceiro piso). Endereço: travessa Padre Eutíquio, 1.078, Batista Campos.