Mais de três mil metros cabos de cobre de semáforos foram furtados, em Belém, em 2023

Mais de três mil metros de cabos de cobre de semáforos foram furtados, em Belém, no ano passado. Foram 76 ocorrências registradas, somando prejuízos de R$ 22.085. Os bairros mais afetados foram Batista Campos, com 16 registros; Campina e Reduto, com 14 registros cada um; e Nazaré, com 11 registros.

A pedido da Redação Integrada de O Liberal, as informações foram divulgadas pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. Além do prejuízo financeiro, os furtos de cabos de semáforo afetam a segurança viária e a mobilidade na cidade, em função dos semáforos apagados.

A Semob também informou que, de janeiro a dezembro de 2022, um total de 3.691 metros de cabos de cobre de semáforos foi furtado, com 86 ocorrências registradas, gerando um prejuízo de R$ 24.500. No ano passado, os bairros mais prejudicados foram Batista Campos, com 23 registros; Reduto, com 15 ocorrências; Campina e Nazaré, com 12 casos cada um.

Ainda segundo a Semob, houve redução de 11% nos furtos de cabos de cobre de semáforos entre os anos de 2022 e 2023. Em 2023, foram furtados exatos 3.155 metros de cabos de cobre de semáforos. A autarquia informou ainda que, em janeiro de 2024, até dia 23, não foram registrados furtos de cabos. A Semob também reforçou que, mediante a situação de furto de cabos, faz o registro por meio de Boletim de Ocorrência para que a situação seja devidamente apurada e sejam tomadas as medidas cabíveis.

Já a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup) informou que, de janeiro a dezembro de 2023, foi registrado a redução de 14% em Belém nos furtos de cabos elétricos, se comparado ao mesmo período de 2022. Em números gerais, foram computados na capital 959 casos em 2022 e 825 casos em 2023. A Segup reiterou que não produz ranking de bairros ou cidades para não estigmatizar municípios, populações ou regiões.

Estudante Abdiel Ferreira, 21 anos (Marx Vasconcelos (Especial para O Liberal))

"Esses furtos prejudicam a mobilidade das pessoas”, diz estudante

O estudante Abdiel Ferreira, 21 anos, disse que o furto de cabos prejudica a população, sobretudo quando ocorre em semáforos, pois atrapalha a mobilidade das pessoas. “Congestiona o trânsito, fazendo com que a gente chegue atrasado em nossos compromissos”, afirmou.

Ele acrescentou que, para coibir essa prática, deveria melhorar a fiscalização. “Afinal, esse é um crime que não é tão escondido assim para ser praticado”, contou ele, enquanto passava pela praça Batista Campos, no bairro de mesmo nome, na chuvosa tarde desta terça-feira (24).

A copeira Patricia Ferreira, 47 anos, também afirmou que esse tipo de furto atrapalha a vida dos moradores. “Mesmo quando o semáforo funciona normalmente, a gente já corre o risco de atravessar a rua, porque tem motorista que não respeita o pedestre. E, quando tem esses furtos, complica muito a vida da gente”, disse.

Ela também sugeriu que houvesse mais fiscalização para coibir essa modalidade de crime, que, quando praticado, afeta a coletividade. “Se tivesse fiscalização, ia coibir, e muito, esses furtos”, completou.