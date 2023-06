Em 2023, mais de 1.800 metros de cabos de semáforo já foram furtados em Belém

De janeiro a 12 de junho de 2023, foram registradas 36 ocorrências de furto de cabos de semáforo em Belém, afetando nove bairros da cidade e cruzamentos de grandes corredores de tráfego. Ao todo, foram 1.890 metros de cabos furtados, gerando um prejuízo de R$ 14 mil. De acordo com Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que divulgou esse balanço, esse tipo de ocorrência tem se tornado cada vez mais frequente na cidade.

O cruzamento da avenida Nazaré com a Gama Abreu é campeão em ocorrências. Somente este ano, o semáforo neste cruzamento já foi alvo de furto oito vezes. Os bairros com mais ocorrências são Batista Campos, com dez registros, Reduto, com oito e Campina, com seis ocorrências registradas.

“Para se ter uma ideia, as ocorrências registradas até 12 de junho deste ano, já superam as registradas ano passado, que de janeiro a 30 de junho, foram 31 casos”, pontuou o coordenador de Controle de Tráfego (CCTR) da Semob, Helder Barbosa. Segundo ele, todos os casos geram boletins de ocorrência na polícia, que possibilite a abertura de inquérito policial para investigar as autorias do crime.

Além do prejuízo financeiro, os furtos de cabos de semáforo afetam a segurança viária e a mobilidade na cidade, em função dos semáforos apagados. “A solução é imediata, gerando em consequência um custo operacional, com o deslocamento de equipe técnica, além da necessidade de acionar os agentes de trânsito para dar o apoio no controle de tráfego, enquanto ocorre a manutenção”, disse Helder Barbosa.

Ele reforçou a importância de denunciar essa prática para conseguir o flagrante, ressaltando que configura crime previsto no artigo 155 do Código Penal. “Denúncias e reclamações sobre semáforo apagado podem ser feitas pelas redes sociais da Semob, no twitter, instagram e facebook”, orientou.