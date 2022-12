Mais de 391 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto Internacional de Belém no Natal e no Ano Novo

Os dias que antecedem o Natal e o Ano Novo serão de intensa movimentação no Aeroporto Internacional de Belém. De acordo com estimativa da Rede Infraero, 391.472 pessoas devem passar pelo terminal de embarque e desembarque de passageiros entre os dias 16 de dezembro e 03 de janeiro. Com base nas programações informadas pelas companhias aéreas, 2.902 voos estão previstos para o período.

Em todo o Brasil, foi observado um crescimento nesse número em comparação com o mesmo intervalo de 2021. Os aeroportos nacionais esperam 18,7 mil pousos e decolagens, valor 38% superior em relação aos 13,5 mil registrados no ano passado.

O maior movimento de passageiros nos 19 aeroportos administrados pela Infraero deve ocorrer entre 19 e 21 de dezembro e também no dia 2 de janeiro. Já em Belém, o período entre 17 de dezembro e 3 de janeiro será o de maior fluxo de voos e passageiros. Ao todo, 1.547 voos devem trazer e levar 206.671 passageiros.

Medidas de segurança foram reforçadas

Para garantir a tranquilidade dos passageiros e também das empresas e colaboradores, a Infraero reforçou as medidas de segurança e fluidez nas operações e no funcionamento dos aeroportos. O objetivo é manter os níveis de conforto e a segurança de todos: operadores aéreos e demais usuários dos aeroportos.

O atendimento e as orientações aos viajantes também contam com colaboradores da Infraero vestidos com colete amarelo, usando proteção individual e prontos para auxiliar as pessoas que chegam e partem nos terminais. Eles são chamados de “amarelinhos”.

Recomendações

Para evitar atrasos e perdas de voos, o indicado é que os passageiros cheguem com antecedência no aeroporto: para embarques domésticos, o tempo mínimo é de 1h30 e 3h para internacional.