Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Mais de 24 mil passageiros devem passar Terminal Rodoviário de Belém durante o Carnaval

A estimativa da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) é de que a movimentação neste ano seja 30% maior que a registrada em 2025

Saul Anjos
fonte

Terminal Rodoviário de Belém (Thiago Gomes / Arquivo O Liberal)

Aproximadamente 24.500 passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém durante o Carnaval. A previsão da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) é de que a movimentação neste ano seja 30% maior que a registrada em 2025. Segundo a Sinart, a previsão é de que tenham 18.200 embarques e 6.300 desembarques em 2026.

VEJA MAIS 

image Aeroporto Internacional de Belém deve receber cerca de 57 mil viajantes no Carnaval
De acordo com a empresa responsável por gerir o local, a expectativa é de que 461 voos domésticos e internacionais sejam operados entre os dias 13 e 18 de fevereiro no terminal aeroportuário

image Carnaval 2026: entenda como o barulho dos 'bloquinhos de rua' pode afetar a pele dos pets
No período do carnaval, é importante que os tutores mantenham a casa em silêncio

image Vai curtir o carnaval? Confira dicas para proteger o celular de possíveis roubos nos bloquinhos
Com as ruas mais movimentadas, alguns criminosos aproveitam o momento para planejar assaltos entre os foliões

Confira os destinos mais procurados no estado:

  1. Cametá

  2. Vigia

  3. Marudá

  4. Acará

  5. Tauá

Fora do Pará:

  1. Salvador

  2. Fortaleza

  3. São Luiz

  4. Teresina

  5. Rio de Janeiro

Movimentação no Terminal Rodoviário de Ananindeua

Ainda conforme a Sinart, no Terminal Rodoviário de Ananindeua, a expectativa é de 8.300 embarcados, 2.400 desembarques, com acréscimo de 30% ao número real do ano anterior (2025). Com isso, a Sociedade estima um total de cerca de 10.700 passageiros circulando no local.

Os destinos mais procurados são:

  1. Vigia

  2. Cametá

  3. Bragança

  4. Tauá

  5. Maruda

E para fora do estado são:

  1. Salvador

  2. Fortaleza

  3. São Luiz

  4. Fortaleza

  5. Rio de Janeiro

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mais de 24 mil passageiros

terminal rodoviário de belém

carnaval

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

MAIS LIDAS EM BELÉM

LOGENVIDADE

Após completar 100 anos com saúde, paraense de Nova Timboteua relembra histórias de sua vida

Com centernário recém-completado, o aposentado Raimundo Freitas é um exemplo de vitalidade e vida saudável

08.02.26 10h00

ABANDONO

Praças históricas do centro de Belém estão abandonadas e inseguras, denunciam moradores

Na Praça do Relógio, urubus dividem espaço com homens e mulheres em situação de rua

08.02.26 8h00

TRÂNSITO

Fiscalização na Arthur Bernardes autua mais de 40 motoristas por ocupação irregular da ciclofaixa

O balanço foi divulgado pela Segbel nesta segunda-feira (9)

09.02.26 16h59

SERVIÇOS

Bairros e conjuntos de Belém terão abastecimento de água suspenso nesta terça (10); saiba quais

Interrupção ocorre para manutenção emergencial e segue até a manhã de quarta (11)

10.02.26 10h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda