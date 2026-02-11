Mais de 24 mil passageiros devem passar Terminal Rodoviário de Belém durante o Carnaval
A estimativa da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) é de que a movimentação neste ano seja 30% maior que a registrada em 2025
Aproximadamente 24.500 passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém durante o Carnaval. A previsão da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) é de que a movimentação neste ano seja 30% maior que a registrada em 2025. Segundo a Sinart, a previsão é de que tenham 18.200 embarques e 6.300 desembarques em 2026.
Confira os destinos mais procurados no estado:
-
Cametá
-
Vigia
-
Marudá
-
Acará
-
Tauá
Fora do Pará:
-
Salvador
-
Fortaleza
-
São Luiz
-
Teresina
-
Rio de Janeiro
Movimentação no Terminal Rodoviário de Ananindeua
Ainda conforme a Sinart, no Terminal Rodoviário de Ananindeua, a expectativa é de 8.300 embarcados, 2.400 desembarques, com acréscimo de 30% ao número real do ano anterior (2025). Com isso, a Sociedade estima um total de cerca de 10.700 passageiros circulando no local.
Os destinos mais procurados são:
-
Vigia
-
Cametá
-
Bragança
-
Tauá
-
Maruda
E para fora do estado são:
-
Salvador
-
Fortaleza
-
São Luiz
-
-
Rio de Janeiro
