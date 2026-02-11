Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Vai curtir o carnaval? Confira dicas para proteger o celular de possíveis roubos nos bloquinhos

Com as ruas mais movimentadas, alguns criminosos aproveitam o momento para planejar assaltos entre os foliões

Victoria Rodrigues
fonte

No carnaval, é necessário tomar alguns cuidados redobrados com o celular. (Foto: Shutterstock)

A chegada do carnaval é motivo de muita alegria, diversão e confetes para a maioria dos foliões, mas, se por esse lado existem os pontos positivos, por outro, surge também o lado negativo com a possibilidade de furtos e roubos em plena luz do dia. Isso acontece porque, durante os shows e comemorações pela cidade, as ruas, travessas e avenidas costumam ficar cada vez mais movimentadas com a multidão de pessoas. 

Entre os objetos que mais são roubados ao longo desse período, estão os famosos celulares, que geralmente são levados aos blocos com o intuito de registrar momentos de curtição com os amigos. A perda do aparelho é uma das maiores preocupações das pessoas, mas também é essencial que elas prestem atenção ao acesso às contas bancárias, às redes sociais e aos dados pessoais que estão dentro do eletrônico.

Além dessas informações, se o celular for roubado, é importante que se aja com a maior rapidez possível para recuperar os dados e evitar outras dores de cabeça. Em meio a tantos criminosos que aguardam o "momento ideal" para realizar os roubos no carnaval, é importante que os foliões também tomem antecipadamente as medidas de segurança para diminuir as chances de prejuízos.

Confira algumas dicas para proteger o seu aparelho no carnaval:

Antes de sair para curtir o bloquinho de carnaval, é importante tomar alguns cuidados essenciais:

  • Utilize uma doleira por dentro da roupa;
  • Coloque uma senha difícil na tela de bloqueio;
  • Diminua o limite do Pix diário;
  • Contrate o seguro para o aparelho;
  • E o principal, fique sempre de olho no movimento!

Mas o que fazer se o celular for roubado?

Agora, se o celular for roubado, primeiro, respire fundo e siga esse passo a passo para evitar novos traumas:

  1. Utilize um outro celular ou notebook para fazer o bloqueio do aparelho;
  2. Entre em contato com os bancos para proteger o seu dinheiro;
  3. Solicite o bloqueio imediato do chip na operadora;
  4. Realize um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil;
  5. E por fim, não esqueça de avisar os amigos e familiares.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

