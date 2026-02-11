Aeroporto Internacional de Belém deve receber cerca de 57 mil viajantes no Carnaval

Cerca de 57 mil viajantes são esperados no Aeroporto Internacional de Belém durante as festividades de Carnaval. A previsão foi divulgada pela Norte da Amazônia Airports (NOA), responsável pela gestão do local. De acordo com ela, a expectativa é de que 461 voos domésticos e internacionais sejam operados entre os dias 13 e 18 de fevereiro no terminal aeroportuário.

Ainda conforme a NOA, a estimativa representa crescimentos de 8% no fluxo de clientes e de 4% no volume de frequências da aviação comercial em comparação ao período do mesmo feriado prolongado em 2025, quando 52,8 mil viajantes foram atendidos, entre embarques, desembarques e conexões nos 443 voos realizados para destinos nacionais e no exterior.

O Aeroporto atualmente conta com reforço em suas rotas nacionais e para o exterior, com destaque para os novos voos das companhias GOL e Avianca, respectivamente, para Miami (EUA) e Bogotá (Colômbia). Com as novas adições, o número de assentos do empreendimento para voos internacionais durante o feriado de Carnaval cresceu 31%, quando comparado ao mesmo período da festividade no ano passado, ocorrida de 28 de fevereiro a 5 de março.

Na visão de Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, as diversas melhorias implementadas pela concessionária nos últimos meses contribuem significativamente para tornar o equipamento mais atrativo para novas opções de voos, além de elevar a qualidade da experiência de quem utiliza o terminal aeroportuário.

“Além dos legados proporcionados pela COP30 na cidade de Belém, que está ainda mais preparada para receber turistas de diversas partes do Brasil e do mundo, temos a honra de ter participado dessa transformação no padrão de qualidade e excelência do Aeroporto Internacional de Belém. O terminal está mais preparado do que nunca para receber, com conforto, agilidade e segurança, um número ainda maior de passageiros nos próximos meses e anos”, avalia.