Mãe se inspira no Mingau do Careca e faz ‘mochila maluca’ para filho

A publicação viralizou nas redes sociais e divertiu internautas

Lívia Ximenes
fonte

Mochila maluca do Mingau do Careca (Reprodução / TikTok)

As “mochilas malucas” são um sucesso nas redes sociais. Como parte das atividades de outubro, mês em que se comemora o Dia das Crianças, pais e responsáveis, junto aos pequenos estudantes, usam a criatividade para inovar o acessório. Em Belém do Pará, uma mãe se inspirou no Mingau do Careca.

Além da identidade visual do carrinho de vendas, copo, caixa de leite condensado, canela e panela, a “mochila maluca” também tem caixa de som, com o anúncio conhecido pelos moradores da cidade. Nos comentários da publicação, internautas se divertiram: “Zerou a trend”, “O lendário”, “Hoje ele passou aqui na rua” e “Aqui vocês arrasaram” foram alguns dos comentários.

Palavras-chave

mochila maluca

mingau do careca

mochila maluca do mingau do careca

belém

crianças
