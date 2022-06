Macacos do Bosque: causa da morte deve ser divulgada em 20 dias

Exames de necropsia começam a ser realizados nesta segunda-feira (6) nos oito macacos-de-cheiro (Saimiri sciureus) encontrados mortos dentro do Bosque Rodrigues Alves, em Belém. As informações foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) durante coletiva de imprensa na última sexta-feira (3). Nenhum outro animal foi achado morto dentro do local desde o ocorrido. O órgão estima que o resultado deve ser divulgado num prazo de 20 dias.

A Semma explica que a Prefeitura mantém parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) para realizar os exames. A Secretaria acrescentou que quatro primatas levados para Ufra e outros três foram encaminhados pelo departamento de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde para o Instituto Evandro Chagas (IEC).

“Dos animais que faleceram, quatro foram entregues para a Ufra para que sejam iniciados os exames de necropsia, enquanto o departamento de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde levou três dos animais mortos para identificar possíveis doenças, procedimento que é protocolar em casos de número elevado de mortes entre animais da mesma espécie”, finalizou o comunicado.

Até o momento não foi divulgado nenhuma suspeita do que possa ter ocasionado a morte dos macaquinhos.

Fauna do Bosque é monitorada, garante Prefeitura de Belém

A Semma afirmou que toda fauna do Bosque está sendo monitorada. Técnicos e tratadores dos animais estão fazendo ronda dentro do local para observar o comportamento dos animais, como horário de alimentação ou de atividade.

Anteriormente, apenas seis macacos foram encontrados mortos no Bosque, sendo quatro encontrados perto da parada de ônibus localizada na avenida Almirante Barroso, esquina com a travessa Lomas Valentinas e o restante próximo à esquina da travessa Perebebuí com a Almirante Barroso. No entanto, o número subiu para oito no mesmo dia.

VEJA MAIS