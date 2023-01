'Luz elétrica’ não é irregular, diz prefeitura sobre postes nas praias de Salinas

A Prefeitura de Salinópolis esclareceu, que os postes com luz elétrica instalados na areia das praias do Farol Velho e do Atalaia, foram feitos apenas para “aumentar a capacidade de abastecimento” no município. O posteamento gerou polêmica nas redes sociais, na última sexta-feira (30), após a jornalista e advogada Franssinete Florenzano levantar o questionamento, alegando que o local é "declarado por lei área de proteção ambiental integral e monumento natural”.

Em seu perfil no Twitter, Franssinete publicou uma sequência de vídeos, mostrando os postes já instalados em dois perímetros das praias mais conhecidas do balneário paraense.

Na legenda da denúncia, ela escreveu: “(...) Invasores de terras da Marinha, nas praias Farol Velho e do Atalaia (declarada por lei área de proteção ambiental integral e monumento natural), tem postes com luz elétrica em plena areia. É inconcebível que os órgãos ambientais não vejam a aberrração”.

Em nota, o secretário de Meio Ambiente de Salinópolis, Silvan Sergio da Fonseca Cardoso, informou que não há nenhum pedido no órgão objetivando a instalação de postes naquela região e disse que “mandaria fiscais para verificar a situação” denunciada.

Já o secretário de Obras do município, Tiago Ghammachi, esclareceu que os postes eram apenas para “alimentar” e aumentar a carga de energia para o Atalaia e locais já existentes. “Não existe nenhuma solicitação para instalação de postes novos”, reafirmou em nota, acrescentando que também irá mandar equipes para fiscalizar o ocorrido.

Segundo a Equatorial Pará, a concessionária está executando um plano para que haja a transferência do alimentador para uma nova área, a fim de atender os moradores da região. "A rede de distribuição passou por um trabalho preventivo para que não haja transtornos, principalmente nesta época de festas”, pontuou.