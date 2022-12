Escola estadual é entregue totalmente reconstruída em Salinas; investimento é de R$ 2,5 milhões

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Dubois, em Salinas, no nordeste paraense, foi entregue totalmente reconstruída na manhã desta sexta-feira (30). O investimento da obra teve um total de R$ 2,5 milhões. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), participou do ato de entrega, que garante mais e melhor estrutura para a educação pública local.

O espaço passa a atender 560 alunos, regularmente matriculados no Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano, que estão distribuídos em 16 turmas, nos turnos da manhã e tarde. A reconfiguração da escola contemplou salas de aula, salas de leitura, sala de informática, quadra esportiva e auditório. Essa é a quarta unidade entregue por Helder Barbalho só em Salinas.

“Hoje se inicia uma nova jornada, com uma escola digna, com todas as salas climatizadas, com auditório, quadra coberta, estrutura que permitirá que essa escola cumpra o seu papel. Gostaria de agradecer a todos que colaboraram com a educação paraense em 2022. Nós estamos encerrando esse mandato amanhã e confesso que estou muito feliz por estar trabalhando e entregando obras neste encerramento de primeiro mandato. Estaremos até o último dia do ano trabalhando e continuaremos assim no segundo mandato”, declarou o chefe do executivo estadual.

Grande expectativa para a comunidade escolar

Edvaldo Fernando da Silva é professor de História da "Padre Dubois" e afirma que a ansiedade em voltar para uma escola completamente modificada não toma conta só dos alunos. "Eu trabalho aqui há 18 anos e era muita precariedade. Temos a absoluta certeza que essa reconstrução irá trazer para todos aqui muito mais qualidade de Ensino. Havia salas que, pela tarde, ficavam insuportáveis de tanto calor, então saíamos para continuar a aula embaixo de árvores para tentar não interromper o aprendizado", lembra o docente.

Paula Taiane Barros também é estudante do 8º ano e está na escola desde o 6º ano. "Realmente era uma escola onde o ensino é bom, mas a estrutura era muito ruim, ventiladores que não funcionavam, cadeiras quebradas, quadra improvisada. Eu entrava na escola já querendo sair. Não sou muito de praticar esportes, mas com uma quadra nova até dá um ânimo!", relata a aluna.

Há quatro anos, a educação paraense vem passando por reformulações na sua base pedagógica e estrutural. Unidades foram construídas, reconstruídas ou revitalizadas. "Para se ter ideia, uma unidade foi entregue a cada 12,5 dias, nos últimos 4 anos de gestão. Até esta sexta-feira (30), foram 1.460 dias que mudaram o rumo da educação no segundo maior estado do país, onde há uma enorme pluralidade de cultura e saberes", finalizou o governador.