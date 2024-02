Lixo eletrônico: Prefeitura de Belém realiza ação da campanha nesta sexta-feira (23)

Nesta sexta-feira (23), haverá mais uma ação itinerante da campanha de arrecadação de lixo eletrônico, promovida pela Prefeitura de Belém, por meio Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Desta vez, a coleta será feita na travessa Angustura, esquina com a Avenida Rômulo Maiorana, no horário de 9h às 14h.

A meta da campanha, com parceria com o Instituto Descarte Correto, é conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de equipamentos eletrônicos. A ação tem o objetivo de evitar que esses equipamentos, muitas vezes, compostos por substâncias tóxicas, sejam descartados no lixo comum e causem danos ao meio ambiente.

Confira o que pode ser descartado:

A população poderá contribuir entregando:

- Aparelhos eletrônicos obsoletos ou defeituosos;

- Celulares;

- Tablets;

- Computadores;

- Eletrodomésticos;

- Pilhas;

- Baterias, entre outros.

Além de contribuir para a preservação ambiental, a campanha também busca conscientizar a população sobre a importância de reduzir, reutilizar e reciclar, promovendo um ciclo sustentável para o descarte de resíduos eletrônicos.

Outros pontos de arrecadação

A campanha mantém arrecadação de lixo eletrônico em dois pontos fixos localizados no Horto Municipal, na Rua dos Mundurucus, e no Galpão do Instituto Descarte Correto, na Avenida João Paulo, nº 1134.