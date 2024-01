Carrinheiro é detido por descarte irregular de lixo, no bairro da Campina, em Belém

Um homem de 60 anos foi detido pela Guarda Municipal de Belém (GMB) no início da tarde desta terça-feira, 16, na travessa 1° de março, bairro da Campina, pelo crime de descarte irregular de lixo. O flagrante aconteceu após o Subprocurador Geral do Município, Rosemiro Salgado, presenciar o crime ambiental e acionar a GMB, que chegou ao local e constatou o fato.

Diante da situação, os guardas municipais do Grupamento de Ações Táticas conduziram o carrinheiro para a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) para os procedimentos cabíveis​, onde deverá responder pelo crime que consta no art. 54 da Lei n° 9655, que trata sobre crimes ambientais.

A guarnição também entrou em contato com o departamento de resíduos sólidos da Secretaria de Saneamento (Sesan) para apoio de recolhimento do carrinho de mão e do entulho que foi descartado irregularmente. Ainda segundo os fiscais, o homem detido já é conhecido pela prática criminosa e já tinha sido notificado durante fiscalização.

A Prefeitura de Belém vem intensificando a fiscalização para coibir este tipo de crime na cidade. A população pode denunciar o delito por meio do disque-denúncia da Guarda de Belém 153.