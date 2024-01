Autônomo José Adriano reclama da quantidade de entulhos em rua de Mosqueiro

Uma grande quantidade de entulhos chama a atenção de quem passa pela rua José Mariano Cavaleiro de Macedo, no bairro Ariramba, na ilha de Mosqueiro. Esse endereço, que as pessoas também chamam de alameda Vila Nova, fica relativamente perto da Escola Municipal Anna Barreau Menineia.

Segundo os moradores, a coleta do entulho não ocorre há alguns dias. O autônomo José Adriano Brito Campos, 49 anos, sempre passa de bicicleta por aquele endereço. Ele disse que esse descarte irregular de resíduos sólidos prejudica a circulação das pessoas.

Ao transitar naquele endereço, José Adriano contou que precisa parar e esperar os carros passarem, já que parte da via está ocupada pelo entulho. Ele age dessa maneira para não ser vítima de um acidente de trânsito.

O autônomo afirmou que o entulho não era recolhido havia uma semana. Além de prejudicar a circulação das pessoas, o acúmulo desse material causa mau cheiro e atrai bichos, o que pode também ocasionar doenças às pessoas.

José Adriano afirmou que a prefeitura recolhe os entulhos. Mas, logo em seguida, muitas pessoas continuam fazendo esse descarte irregular. E olha que, na parede ao lado, há um aviso para que a população não jogue entulho naquele local. O alerta foi colocado recentemente. “Mas não está surtindo efeito”, disse.

Para coibir essa prática, José Adriano defende que a prefeitura faça fiscalização na área e multe quem está jogando esse material na via pública, prejudicando, assim, a coletividade. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), da Prefeitura de Belém, e aguarda retorno.

