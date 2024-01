DF começa a aplicar multas de até R$ 27 mil por descarte irregular de lixo

O Governo do Distrito Federal (GDF) intensificou a fiscalização para combater o descarte irregular de lixo e reduzir os casos de dengue na capital federal. Aqueles que insistirem em jogar lixo na rua podem ser multados em R$ 2.799 até R$ 27.799. O valor da punição é definido de acordo com a quantidade de lixo descartada e a situação do local.

VEJA MAIS

As equipes da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) estão fiscalizando pontos de despejo irregular, lotes sujos e até o descarte de lixo orgânico fora do dia e horário da coleta realizada pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). As informações foram confirmadas pela Agência Brasil.

A medida foi tomada após o estado apresentar um aumento expressivo dos casos de dengue nas últimas semanas. Segundo a Secretaria de Saúde, nas duas primeiras semanas de janeiro, foram registrados dois mil casos da doença, o que representa um aumento de 435% em relação ao mesmo período de 2023.

O descarte irregular de lixo é um dos principais fatores que contribuem para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. O mosquito se reproduz em água parada, e o lixo acumulado nas ruas e terrenos baldios pode formar criadouros para o inseto.

Além da fiscalização, o GDF também está realizando ações de conscientização da população sobre a importância de não descartar lixo de forma irregular. A pasta está distribuindo panfletos e cartazes nas ruas e realizando palestras em escolas e comunidades.

A população pode denunciar o descarte irregular de lixo pela Ouvidoria, Disque 162, ou pelo site do governo do Distrito Federal.