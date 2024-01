Novo sistema de limpeza urbana em Belém: ações devem começar a ser efetivadas em até 90 dias

As ações do novo sistema de limpeza urbana de Belém devem começar a ser efetivadas na capital paraense em até 90 dias, a partir da assinatura do contrato de licitação pública entre a prefeitura municipal e o consórcio vencedor para esses serviços, nesta quinta-feira (18). Esse prazo foi confirmado pela secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, em entrevista ao Grupo Liberal na última segunda-feira (15). Segundo a titular da pasta, até o final do primeiro semestre de 2025, já deverá entrar em funcionamento um novo aterro sanitário, para atender à demanda de resíduos sólidos na região metropolitana.

A partir da assinatura do contrato do novo sistema de limpeza urbana de Belém, a prefeitura começará a atuar em um processo de transição do antigo para a nova sistemática, processo de obras e serviços, considerando-se a necessidade da licença ambiental. Os serviços incluem a recuperação da área do Aurá, construção de uma estação de transbordo e de uma central de tratamento de resíduos (novo aterro sanitário).

"Eu estou dando o prazo para melhorar mesmo (a coleta) daqui a 90 dias, porque tem que comprar os caminhões novos, fazer toda a reestruturação e nós só vamos assinar o contrato na quinta-feira. Então, dentro de 90 dias, nós vamos começar a ver novos carros, novo sistema, as lixeiras, a partir de um plano de implantação do novo sistema sobre o qual vamos tratar com os responsáveis das empresas que nesta terça, 16, estarão em Belém", declarou a secretária da Sesan.

Nesse prazo, deverá haver o dobro de trabalhadores da limpeza, novos veículos e roteiros e ecopontos, ou seja, pontos de apoio para receber entulhos, como, por exemplo, na avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, e na área do Canal São Joaquim, na Sacramenta. Estão previstos 20 ecopontos para Belém. Outro foco da nova limpeza urbana de Belém é a coleta seletiva, de fato, e envolver agentes de educação ambiental.

O novo sistema de limpeza urbana engloba a recuperação da área do Aurá e a instalação de uma Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETR) (corresponde à estação de transbordo) e a Central de Tratamento de Resíduos Sólidos (CRT, o mesmo que aterro sanitário, que vai ser bioenergético), ou seja, aproveitar o lixo para gerar energia para a comunidade ao redor do aterro. Também está previsto no contrato a compra de lixeiras, refazimento dos roteiros, fazer a coleta nas ilhas de Belém.