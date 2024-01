Crescem casos de dengue no Brasil em 2024; seis mortes já foram confirmadas

Nas duas primeiras semanas de 2024, o número de casos de dengue no país alcançou mais que o dobro do que foi registrado no mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde. No total, houve 55.859 casos prováveis de dengue e seis pessoas morreram por complicações da doença. A incidência de casos neste ano é de 27,5 a cada 100 mil habitantes.

No mesmo período de 2023, haviam sido registrados 26.801 casos, com 17 mortes. Este aumento ocorre em meio ao anúncio do governo de que o número de doses da vacina de dengue só dará para imunizar no máximo três milhões de pessoas neste ano. Embora seja o primeiro país no mundo a oferecer o imunizante na rede pública, o Brasil enfrenta o desafio com a baixa quantidade de doses.

Contaminação de dengue

Arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil, segundo a Pasta, a dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes Aegypti. O período do ano com maior transmissão é justamente nos meses mais chuvosos de cada região, geralmente de novembro a maio, e, portanto, o alerta é para o combate ao mosquito. O principal foco é a água parada, onde os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano.

Segundo a infectologista Luana Araújo, o cenário para 2024 é "extremamente preocupante com relação às arboviroses de uma forma geral" em razão do momento climático favorável para a proliferação do mosquito - por causa do El Niño, que vem com calor intenso e muita chuva.

"É tudo que o mosquito precisa. No calor, ele coloca os ovos, vem a chuva, que hidrata esses ovos e permite o desenvolvimento da larva. A larva eclode, vem o calor de novo, ela amadurece, vira um outro mosquito e por aí vai", afirma.

Por isso, a profissional ressalta a necessidade de diminuir a presença do mosquito. "É muito importante que as pessoas cuidem de suas casas, aquilo que a gente sempre falou a vida inteira: pratinho de planta, garrafa retornável que está coletando água e não tem um escoamento, bandeja de degelo de geladeira, fonte em quintal, fontes ornamentais, depósitos, coisas ao ar livre, tudo isso pode coletar água. É de responsabilidade da gente, enquanto cidadão, cuidar de casa para diminuir isso", detalha.

Rio de Janeiro tem surto de dengue

Mais de quatro mil casos de dengue foram registrados em 13 dias no Rio de Janeiro, número que representa alta de 669%, segundo dados do Ministério da Saúde. Em 2023, no mesmo período, 566 casos foram registrados naquele estado.

Em dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação da vacina da dengue Qdenga ao Sistema Único de Saúde (SUS). Na ocasião, a ministra, Nísia Trindade, disse que o novo imunizante deverá começar a ser aplicado em fevereiro deste ano.

O Ministério deve priorizar a imunização de crianças e jovens de 6 a 16 anos. A definição sobre por qual faixa etária e grupo a vacinação começará, além da quantidade de doses a ser distribuída aos estados, será tomada nas próximas semanas.

Combate ao aedes

De acordo com a Pasta, entre as ações de combate à dengue, foram distribuídos cerca de 175 mil testes aos estados para fazer a testagem da população. Para a infectologista Luana Araújo, essa quantidade não será suficiente para o número de casos projetados, mas que também, em razão da validade dos testes, não é recomendável entregar a quantidade total agora.

"Se a gente pensar que a projeção de número de casos para esse ano é maior, é claro que esse número de testes distribuídos não vai ser suficiente para lidar com esse cenário. Mas também não se faz a distribuição da quantidade total que se prevê necessária para um ano no começo do ano. Existe validade de teste", diz.

Também foram distribuídas pelo Ministério cerca de 30 toneladas de inseticidas utilizados no combate das larvas e dos mosquitos adultos. A Pasta disse ainda que repassou neste ano R$ 256 milhões para ações de fortalecimento da vigilância e combate de endemias, com foco nas arboviroses.