Ministério da Saúde só tem vacinas contra dengue para 2,5 milhões de brasileiros

O Ministério da Saúde ainda não tem um plano efetivo de vacinação contra dengue no Brasil, mesmo que o país tenha registrado recorde de mortes pela doença em 2023. Segundo o órgão, só há doses suficientes para imunizar 2,5 milhões de brasileiros, sendo que o número de habitantes chega a 203 milhões, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Também não há uma estratégia definida para complementar as vacinas ofertadas, assim como para estabelecer estados e municípios prioritários na lista de espera pelas doses. Em reunião nesta segunda-feira (15), ficou definido que o Ministério seguirá as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e vacinará primeiro crianças e adolescentes em idade escolar, de 6 a 16 anos. Mas, o grupo é composto por 30,5 milhões de pessoas no país, o que exige um plano mais detalhado de priorização na vacinação.

Em Davos, na Suíça, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse a jornalistas que "ainda não está fechado como vai ser a vacinação. Depende da faixa etária, mas também do estado ou município mais afetado. Nós vamos estar olhando faixa etária, disponibilidade de vacinas, porque são precisas 10 milhões de doses mais ou menos para vacinar essa população”, disse, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

A expectativa é de que a imunização da população comece no próximo mês, mas ainda não há informações sobre como o ministério seguirá nas etapas seguintes. Em Davos, a ministra afirmou que receberá a doação de novas doses para complementar as cinco milhões ofertadas pela fabricante Takeda ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas não disse o número esperado.

Casos de dengue no Brasil

De 1º de janeiro a 27 de dezembro de 2023, o Brasil registrou 1.079 mortes por dengue, de acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde. Na série histórica divulgada pelo ministério, o maior número de mortes no período de um ano completo foi registrado em 2022, quando chegou a 1.053 casos. Em seguida, aparece o ano de 2015, com 986 mortes.

O país lidera o número de casos de dengue no mundo, com 2,9 milhões registrados em 2023, de acordo com a OMS. Os casos são mais da metade dos 5 milhões registrados mundialmente. Do total de casos constatados no Brasil, 1.474, ou 0,05% do total, são casos de dengue grave, também chamada de dengue hemorrágica. O país é o segundo na região com o maior número de casos mais graves, atrás só da Colômbia, com 1.504 casos.