Lixão do Aurá ainda tem focos de incêndio nesta segunda; catadores se arriscam em meio à fumaça

Na manhã desta segunda-feira (02), ainda são muitos os focos de incêndio no Aterro do Aurá, popularmente conhecido como "Lixão do Aurá", área que pertence ao município de Belém. Os primeiros relatos do incêndio surgiram nas redes sociais na noite do último sábado (30). Conforme já explicado pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), a alta temperatura, os gases e mudanças climáticas podem causar esses focos.

O aterro do Aurá recebe apenas resíduos inertes, que são materiais oriundos da limpeza urbana, exceto lixo domiciliar. Na manhã desta segunda, a reportagem registrou vários catadores de recicláveis se arriscando em meio à muita fumaça e aos focos do fogo. Uma viatura dos bombeiros chegou ao local por volta das 10h30.

No domingo (01), a associação civil Pará Solidário, que realiza ações no "lixão", informou que mais de 200 famílias estão sem trabalho e respirando uma fumaça tóxica. Na comunidade no entorno, moram duas mil pessoas, que estão sendo atingidas diretamente pelo incêndio, segundo o Pará Solidário.

Confira fotos desta segunda, no "Lixão do Aurá":

