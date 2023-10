Belém registra vários pontos com fumaça na manhã desta segunda-feira

Belém registra, na manhã desta segunda-feira (2), vários pontos com fumaça. Isso ocorre, por exemplos, nos bairros de Nazaré, Pedreira, Umarizal e Marco. Ainda não se sabe o que está causando essa fumaça, que é prejudicial à saúde das pessoas.

Mas moradores denunciam que, desde sábado à noite, está pegando fogo no antigo lixão do Aurá. E, quando esse fato ocorreu da vez passado, no final de dezembro de 2022, entrando em 2023 e durando mais de 20 dias, essa fumaça também chegou até Belém.