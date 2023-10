Incêndio no lixão do Aurá: ações de combate ao fogo continuam neste domingo

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que uma equipe com 40 militares e seis viaturas atuaram, durante a madrugada, no controle das chamas no antigo lixão do Aurá. As ações de combate ao fogo continuam neste domingo (1º).

Já a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), informou que o aterro do Aurá, em Ananindeua, atualmente recebe apenas resíduos inertes, que são materiais oriundos da limpeza urbana, exceto lixo domiciliar.

Quanto aos focos do incêndio registrados neste sábado (30), a Sesan explicou que o Corpo de Bombeiros foi acionado e passou a noite no local, na tentativa de controlar o fogo. A alta temperatura, os gases e mudanças climáticas podem causar esses focos.

A Secretaria também informou que designou, ainda no sábado à noite, carros-pipas para ajudar no controle aos focos que por ventura ainda persistirem no local, na manhã deste domingo (1º). Vários fatores podem desencadear esses focos, como descargas atmosféricas, descarte de pontas de cigarro acesas, calor extremo, entre outros. A Secretaria acrescentou que realiza o controle e combate aos focos de incêndio em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Estado.

A associação civil Pará Solidário, que realiza ações no lixão, informou que mais de 200 famílias estão sem trabalho e respirando uma fumaça tóxica. Na comunidade no entorno do lixão, moram duas mil pessoas, que estão sendo atingidas diretamente pelo incêndio, disse Sofia Paz, que integra o Pará Solidário.

Os voluntários estão arrecadando água mineral, alimentos e máscaras para essas famílias. Também vai iniciar a campanha de ações dos médicos voluntários para que os idosos e crianças.

Para quem puder ajudar:

Doação de alimentos (91) 99170-2926

Doação de qualquer valor:

PIX/ CNPJ: 42.188.138/0001-06



Banco do Brasil

Associação Civil Pará Solidário

Ag: 3372-3

Conta Corrente: 79160-1

Fonte: Pará Solidário