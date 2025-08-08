Livro sobre projeto que incentivou a criação do Parque da Cidade é lançado na Alepa

O livro “Parque da Cidade: um sonho de Nelson Chaves que virou realidade”, foi lançado quarta-feira (6), na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), junto com o Tribunal de Contas do Estado (TCE). A criação de um parque urbano em Belém, que é uma das principais atrações para a COP 30, foi idealizada há 36 anos.

O registro histórico aborda o desenvolvimento urbano de Belém (Foto: AID/ALEPA)

Para o escritor, engenheiro civil, conselheiro do TCE e ex-deputado estadual, Nelson Chaves, a obra documenta integralmente o processo de inspiração responsável por promover a criação do projeto urbanístico na capital paraense. "O Parque da Cidade ocupa uma área de mais de 500 mil metros quadrados. Desde a abertura, cerca de 500 mil pessoas já visitaram e conheceram. Falar do parque, contando a história e o nosso desejo de trazer para a capital paraense uma área que era necessária, é uma contribuição importante para o legado da cidade para as próximas gerações", afirmou.

O idealizador do projeto reitera que a criação do Parque da Cidade beneficia a população de diversas formas, sendo a principal delas, a prática de atividades físicas que fortalecem a saúde mental. “O que causa muita preocupação para a saúde pública é a questão da ansiedade e da depressão, ou seja, essas pessoas sem condições de terem áreas para praticar seu esporte, sua caminhada e até o espairecimento. A pessoa precisa de uma área para isso, dando oportunidade em todas as camadas sociais, em todas as faixas etárias. Quando você faz uma proposta dessas, tem que ter o interesse público em primeiro lugar”, frisou.

Nelson Chaves era prefeito interino de Belém na época em que respondeu a pergunta sobre qual projeto desenvolveria se fosse prefeito titular.

"Em 1989, eu disse que gostaria de fazer um parque urbano em Belém, se fosse prefeito, para o uso coletivo do aeroclube, com mais de quatro vezes o dobro do tamanho do Bosque Rodrigues Alves, para outro lugar, para incorporar aquela área um espaço que a população pudesse usufruir. A proposta que eu fiz, na minha visão lá atrás, prestaria um grande benefício para a sociedade, e o que eu vejo agora, com muita alegria, é que se estabelece a minha previsão. A área de fato está sendo aproveitada por, sem nenhum prejuízo a ninguém”, destacou.

O livro documenta o processo de criação da proposta do Parque da Cidade (Foto: AID/ALEPA)

O apoio cultural ao lançamento da obra é justificado pelo presidente da Alepa, deputado Chicão (MDB). “Hoje o Parque da Cidade é uma realidade, ainda não foi oficialmente anunciado, mas já é aberto para a sociedade e o sucesso é estrondoso”, destaca o parlamentar. “Ter um livro sobre esse tema é importante para a história do Pará, deixa documentado o esforço para transformar a ideia do conselheiro Nelson Chaves em um benefício concreto para a população”, pontuou.

O lançamento do livro aconteceu na quarta-feira (6) (Foto: AID/ALEPA)

"Aprovamos nesta casa o programa 'Estrutura Pará', que possibilita ao governo e às empresas agilizar grandes obras, como o Parque da Cidade. É uma obra que ficará na memória do povo paraense e será um dos parques públicos mais bonitos do mundo", ressaltou o deputado Iram Lima (MDB), líder do governo na Alepa.

O registro histórico aborda o desenvolvimento urbano de Belém. Em cerca de 200 páginas escritas pelos jornalistas Mauro Bonna e Beth Mendonça, uma publicação conta com imagens inéditas e uma narrativa de valorização da visão e da persistência de Nelson Chaves em defesa da transformação da área do antigo aeroclube em um parque público. Hoje o marco urbanístico faz parte dos preparativos da cidade para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025.

Durante o lançamento, os livros foram vendidos por um valor simbólico, com intuito de reverter os valores para o Avao (Foto: AID/ALEPA)

O jornalista Mauro Bonna revelou que foram necessárias horas de conversa com o conselheiro para a produção da obra. "Fizemos 10 horas de gravação de conversas com o conselheiro Nelson Chaves para resgatar todo o esforço para garantir a concretização do projeto. De certa forma, é uma biografia da atividade pública dele, a partir do recorte sobre o Parque da Cidade", explicou.

O lançamento é realizado em um momento estratégico em que a capital paraense se prepara para sediar a COP 30, evento que atrai a atenção e a presença de diversas autoridades e diplomatas de todo o mundo.

Além da reflexão trazida na obra sobre passado, presente e futuro do desenvolvimento urbano e ambiental, a programação também teve um contexto social. O valor simbólico de cada livro vendido por R$ 20 foi revertido de forma integral para a Associação dos Voluntários no Apoio Oncológico (Avao).