Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Livro sobre projeto que incentivou a criação do Parque da Cidade é lançado na Alepa

A obra “Parque da Cidade: um sonho de Nelson Chaves que virou realidade”, retrata como a atração foi idealizada há 36 anos

Talita Azevedo | Especial para O Liberal
fonte

O idealizador do projeto tinha como objetivo garantir o lazer da população paraense (Foto: AID/ALEPA)

O livro “Parque da Cidade: um sonho de Nelson Chaves que virou realidade”, foi lançado quarta-feira (6), na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), junto com o Tribunal de Contas do Estado (TCE). A criação de um parque urbano em Belém, que é uma das principais atrações para a COP 30, foi idealizada há 36 anos.

image O registro histórico aborda o desenvolvimento urbano de Belém (Foto: AID/ALEPA)

Para o escritor, engenheiro civil, conselheiro do TCE e ex-deputado estadual, Nelson Chaves, a obra documenta integralmente o processo de inspiração responsável por promover a criação do projeto urbanístico na capital paraense. "O Parque da Cidade ocupa uma área de mais de 500 mil metros quadrados. Desde a abertura, cerca de 500 mil pessoas já visitaram e conheceram. Falar do parque, contando a história e o nosso desejo de trazer para a capital paraense uma área que era necessária, é uma contribuição importante para o legado da cidade para as próximas gerações", afirmou.

O idealizador do projeto reitera que a criação do Parque da Cidade beneficia a população de diversas formas, sendo a principal delas, a prática de atividades físicas que fortalecem a saúde mental. “O que causa muita preocupação para a saúde pública é a questão da ansiedade e da depressão, ou seja, essas pessoas sem condições de terem áreas para praticar seu esporte, sua caminhada e até o espairecimento. A pessoa precisa de uma área para isso, dando oportunidade em todas as camadas sociais, em todas as faixas etárias. Quando você faz uma proposta dessas, tem que ter o interesse público em primeiro lugar”, frisou.

Nelson Chaves era prefeito interino de Belém na época em que respondeu a pergunta sobre qual projeto desenvolveria se fosse prefeito titular.

"Em 1989, eu disse que gostaria de fazer um parque urbano em Belém, se fosse prefeito, para o uso coletivo do aeroclube, com mais de quatro vezes o dobro do tamanho do Bosque Rodrigues Alves, para outro lugar, para incorporar aquela área um espaço que a população pudesse usufruir. A proposta que eu fiz, na minha visão lá atrás, prestaria um grande benefício para a sociedade, e o que eu vejo agora, com muita alegria, é que se estabelece a minha previsão. A área de fato está sendo aproveitada por, sem nenhum prejuízo a ninguém”, destacou.

image O livro documenta o processo de criação da proposta do Parque da Cidade (Foto: AID/ALEPA)

O apoio cultural ao lançamento da obra é justificado pelo presidente da Alepa, deputado Chicão (MDB). “Hoje o Parque da Cidade é uma realidade, ainda não foi oficialmente anunciado, mas já é aberto para a sociedade e o sucesso é estrondoso”, destaca o parlamentar. “Ter um livro sobre esse tema é importante para a história do Pará, deixa documentado o esforço para transformar a ideia do conselheiro Nelson Chaves em um benefício concreto para a população”, pontuou.

image O lançamento do livro aconteceu na quarta-feira (6) (Foto: AID/ALEPA)

"Aprovamos nesta casa o programa 'Estrutura Pará', que possibilita ao governo e às empresas agilizar grandes obras, como o Parque da Cidade. É uma obra que ficará na memória do povo paraense e será um dos parques públicos mais bonitos do mundo", ressaltou o deputado Iram Lima (MDB), líder do governo na Alepa.

O registro histórico aborda o desenvolvimento urbano de Belém. Em cerca de 200 páginas escritas pelos jornalistas Mauro Bonna e Beth Mendonça, uma publicação conta com imagens inéditas e uma narrativa de valorização da visão e da persistência de Nelson Chaves em defesa da transformação da área do antigo aeroclube em um parque público. Hoje o marco urbanístico faz parte dos preparativos da cidade para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025.

image Durante o lançamento, os livros foram vendidos por um valor simbólico, com intuito de reverter os valores para o Avao (Foto: AID/ALEPA)

 

O jornalista Mauro Bonna revelou que foram necessárias horas de conversa com o conselheiro para a produção da obra. "Fizemos 10 horas de gravação de conversas com o conselheiro Nelson Chaves para resgatar todo o esforço para garantir a concretização do projeto. De certa forma, é uma biografia da atividade pública dele, a partir do recorte sobre o Parque da Cidade", explicou.

O lançamento é realizado em um momento estratégico em que a capital paraense se prepara para sediar a COP 30, evento que atrai a atenção e a presença de diversas autoridades e diplomatas de todo o mundo.

Além da reflexão trazida na obra sobre passado, presente e futuro do desenvolvimento urbano e ambiental, a programação também teve um contexto social. O valor simbólico de cada livro vendido por R$ 20 foi revertido de forma integral para a Associação dos Voluntários no Apoio Oncológico (Avao).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

07.08.25 14h00

BELÉM 

Prefeitura retira 14,6 toneladas de fios irregulares de postes em Belém

Operação Rede Segura promove segurança e melhora visual urbano na capital paraense

06.08.25 18h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Museu do Círio em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Museu do Círio, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

06.08.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

BELÉM

Mobilidade urbana: Belém passa a contar com patinetes elétricos públicos; veja como e onde usar

O projeto-piloto contará, de forma gradual, com 600 patinetes elétricos em Belém. A novidade começa a valer neste domingo (3/8)

02.08.25 12h50

BELÉM

Belém estreia patinetes elétricos e se torna a primeira capital do Norte com o serviço

Segundo a prefeitura, o objetivo é ampliar as opções de deslocamento e reduzir a dependência dos carros

03.08.25 19h18

LUTO

Morre pastor Firmino Gouveia, líder histórico da Assembleia de Deus em Belém

Considerado um dos nomes mais importantes da história da Assembleia de Deus em Belém, Firmino foi o sétimo líder da igreja-mãe e atuou como missionário e pastor

05.08.25 20h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda