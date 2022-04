Liturgia da Paixão do Senhor relembra a morte de Cristo

Outro importante momento celebrado pelos católicos nesta sexta-feira (14) é a Liturgia da Paixão do Senhor, ação litúrgica que relembra a morte de Cristo. A celebração, presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, reuniu centenas de fiéis na Catedral Metropolitana da capital paraense.

"A liturgia de hoje é diferente, mas não é uma liturgia de tristeza e sim de esperança, tanto que os paramentos que sacerdotes, diáconos e o bispo usam são de cor vermelha, de vitória, sangue, força", ressaltou Dom Alberto Taveira Corrêa ao abrir a reflexão da celebração. O Arcebispo de Belém relembrou que a Páscoa celebrada na sexta-feira é a Páscoa da cruz, com ritos diferentes, começando pela prostração, seguido de grandes momentos de oração, adoração da cruz e a comunhão.

Na reflexão, Dom Alberto Taveira Corrêa destacou a importância de voltar os olhos para Cristo. "Em Jesus Cristo está tudo aquilo que somos chamados a viver, está a nossa vocação de pessoas humanas, homens e mulheres que foram feitos a imagem de Deus. Nós precisamos voltar a olhar para aquele que faz bem todas as coisas, olhe para imagem do Cristo crucificado e pense no Cristo vivo", afirmou.

Durante a celebração foi realizada a oração universal, atendendo ao convite feito pelo Santo Padre, o Papa Francisco, em prol do fim da guerra, “pelos governantes para que ilumine as suas mentes e corações para buscar o bem comum em verdadeira liberdade e paz”.