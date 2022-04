Confira o que abre e o que fecha nesta Sexta-Feira Santa

O feriado da Sexta-Feira Santa, neste 15 de abril, traz a programação religiosa lembrando a Paixão de Jesus Cristo. Por conta disso, vários órgãos públicos, lojas, shopping centers, instituições e entidades com serviços à população tiveram o horário de funcionamento alterado. Confira o que abre e fecha:

Governo do Estado

Expediente facultado nesta sexta-feira (15) nos órgãos da administração direta e indireta; órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais.

Pará 2000

Os espaços administrados pela Organização Social Pará 2000 funcionarão nesta Sexta-Feira Santa (15):

Estação das Docas: nesta sexta e sábado (16), das de 10 às 2 horas; no domingo (14), de 9 à 0 hora; Parque Zoobotânico Mangal das Garças: nesta sexta, sábado e domingo (17), das 8 às 18h; Parque Estadual Ambiental Camillo Vianna: nesta sexta, sábado e domingo, das 6h às 17h.

- OBS: Todos os espaços têm entrada gratuita e exigem apresentação da carteira de vacina e uso obrigatório de máscara.

Estações Cidadania: todas fechadas nesta sexta-feira (15); retorno na segunda-feira (18).

Usinas da Paz Icuí-Guajará, Cabanagem e Nova União, em Ananindeua, Belém e Marituba: expediente facultado nesta sexta-feira (15); retorna no sábado (16), das 08h às 14h, e no domingo (17), de acordo com as demandas das comunidades.

Hemopa

Coleta de sangue não funcionará na hemorrede estadual nesta Sexta-Feira Santa (15), sem alteração no atendimento transfusional à rede hospitalar; em Belém, na sede do hemocentro paraense e na Unidade de Coleta Castanheira, expediente voltará no sábado (16), das 7h30 às 17h.

Espaços da Secult

(Sexta a domingo)

Museus e Memoriais: abertos das 9h às 17h; Museu de Arte Sacra fechará nesta sexta-feira e reabre neste sábado, no mesmo horário. Theatro da Paz: aberto das 9h às 13h, na sexta e sábado; e das 9h às 12h, no domingo. Parque da Residência: das 9h às 17h. Porto Futuro: abre das 6 às 22h, com entrada até 21:30h. Estação Cultural de Icoaraci: abre das 9h às 17h.

Prefeitura de Belém

Suspenso funcionamento das repartições públicas municipais, com exceção de serviços essenciais, nesta Sexta-Feira Santa.

Poder Judiciário do Pará

1º e 2º Graus: regime de plantão nesta sexta-feira; expediente normal retornará no dia 18. Prazos judiciais que expirarem no(s) dia(s) em que houver suspensão de expediente do Poder Judiciário do Pará obedecem ao disposto no artigo 224, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

Tribunal Regional Eleitoral (TRE): Sem funcionamento neste 15 de abril. Prazos processuais que se iniciem ou completem neste período (do dia 13 ao dia 15) ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente; serviços online continuam disponíveis 24h no site do Tribunal e atendimento itinerante segue no Estado.

Ministério Público Federal (MPF): não funciona nesta sexta-feira.

Ministério Público do Estado do Pará (MPPA): funciona em regime de plantão nesta sexta

Justiça Federal/Seção Judiciária do Pará: sem expediente nas unidades no Pará; prazos processuais que se iniciarem ou se completarem nesses dias serão prorrogados para o dia 18 de abril; nesse período, serão apreciadas apenas ações, procedimentos e medidas de urgência. Plantão Judicial: (61) 99943.1346.

Agências bancárias

Sem atendimento nas agências bancárias nesta Sexta-Feira da Paixão; somente autoatendimento canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking) e os atendimentos pelo celular, pelo computador e telefônico (call centers). Contas e carnês, com vencimento de 15 a 21 deste mês, poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil, de 18 a 22 de abril. Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Supermercados - não há restrição de funcionamento para o setor; mas cada estabelecimento decide se abre ou fecha e em que horários.

Comércio lojista - nesta sexta-feira (15), lojas de rua funcionarão das 8 às 18 horas e as lojas nos shopping centers, das 11 às 21 horas.

Shopping centers

Shopping Grão-Pará

(Sexta-feira)

Lojas - 11h às 21h Entretenimento e Lazer - 11h às 22h Praça de Alimentação - 11h às 22h Restaurantes - 11h às 00h Cinema e Teatro - Conforme Programação

(Sábado)

Lojas - 10h às 22h Entretenimento e Lazer - 14h às 22h Praça de Alimentação - 10h às 22h Restaurantes - 11h às 00h Cinema e Teatro - Conforme Programação

(Domingo)

Lojas - 14h às 22h Entretenimento e Lazer - 12h às 22h Praça de Alimentação - 12h às 22h Restaurantes - 11h às 00h Cinema e Teatro - Conforme Programação

Pátio Belém

(Sexta-feira)

Lojas - 11 às 21h Praça de Alimentação - 11 às 22h Smart Fit: 9 às 15h Padaria Pão com Arte - 8 às 21h Cinema - conforme programação

(Domingo)

Lojas - 13 às 21h Praça de Alimentação - 12 às 22h Smart Fit - 9 às 15h Padaria Pão com Arte - 8 às 21h Cinema - conforme a programação

Castanheira Shopping

(Sexta-feira)

Praça de Alimentação e Parque – 11h às 22h Supermercado Líder – 7h às 22h Lojas – 11h às 21h Academia e cinema obedecerão às suas programações

Boulevard Shopping

(Sexta-feira)

Lojas - 11h às 21h Praça de Alimentação e Lazer - 11h às 22h Restaurantes - 11h às 00h Cinema - De acordo com a programação

(Domingo)

Lojas - 14h as 22h Praça de Alimentação - 11h as 22h Restaurantes - 11h às 00h Cinema - De acordo com sua programação

Metrópole

(Sexta)

Lojas e quiosques: 12h às 22h Praça de Alimentação: 12h às 22h Restaurantes: 12h às 00h Supermercado: 8h às 22h Lotérica: 12h às 18h Academia: 9h às 15h Cinema: conforme a programação

(Sábado)

Funcionamento normal

(Domingo)

Lojas e quiosques: 12h às 22h Praça de Alimentação: 12h às 22h Restaurantes: 12h às 22h Supermercado: 8h às 22h Lotérica: a definir Academia: 9h às 15h Cinema: conforme a programação

Parque Shopping Belém

(Sexta)

Lojas - 11 às 21h Praça de Alimentação e Lazer: 11 às 22h Cinema: de acordo com a programação Restaurantes: 11 às 23h

Equatorial Pará

Agências e postos do E+ Reciclagem: fechados; retorno - às 8h de segunda-feira (18).

Atendimento será feito por canais digitais 24h.

Funcionam a Central da Atendimento da empresa (0800 091 0196), a assistente virtual Clara (91) 3217-8200 e aplicativo Equatorial Energia.