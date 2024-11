Listão do Vestibular da Unama é divulgado e faz a alegria de vestibulandos; veja os nomes

A Universidade da Amazônia (Unama) divulgou a lista com os aprovados no vestibular próprio na manhã deste sábado (30/11). Confira os nomes aqui. A Instituição de Ensino Superior (IES) possui 34 cursos presenciais de graduação e, nesse ano, foram ofertadas bolsas de estudo com até 100% de desconto aos inscritos. São mais de 700 alunos aprovados na seleção deste ano, para as unidades da capital e da Região Metropolitana de Belém (RMB).

O primeiro lugar geral é de Shamara da Conceição, no curso de direito, em Ananindeua. Em Belém, o primeiro colocado foi Kim Rodrigues, para o curso de fisioterapia. Os participantes se reuniram para o anúncio na unidade da instituição na Alcindo Cacela nesta manhã. Professores e familiares também marcaram presença para aguardar o anúncio.

Rian Fagundes, de 17 anos, fez o vestibular pela primeira vez e passou no curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas. "Esse momento é muito gratificante. Eu estudei e me dediquei muito para passar", afirmou. Ele destaca uma preparação árdua e de muito estudo, que resultou na sua aprovação.

A pedagoga Lena Fagundes, mãe de Rian, esteve no local para celebrar a conquista ao lado do filho e de outros familiares do vestibulando. Ela elogia a rotina de estudos incessante do filho, mas admite surpresa com o curso escolhido pelo filho. “Esse curso que ele escolheu é novo para mim. Eu sou graduada desde 1997, então para mim é uma novidade”, destaca.

O pró-reitor de ensino, Éden Ferreira, ressalta os esforços da instituição para ampliar a qualidade de ensino e alcançar cada vez mais alunos. Nessa manhã a celebração é pelos alunos de todos os municípios onde a universidade está presente. “Passamos de 700 alunos aprovados, porque hoje estamos divulgando o resultado de várias unidades da Unama, não só Belém, mas Castanhal, Ananindeua”.

As unidades da região metropolitana de Belém também estão prontas para recepcionar os novos alunos. Para o diretor da unidade de Ananindeua, Bruno Morais, as expectativas com o vestibular deste ano foram atendidas, com um número significativo de aprovados. Ele ainda menciona expectativas com o futuro do ensino na instituição.

“A gente tem 18 cursos de graduação, a pós-graduação e a novidade agora é que o estrito senso está muito mais forte com mestrado e doutorado também abrangendo a região norte como um todo”, ressalta.

Aprovados

1º Geral: Shamara da Conceição - Direito (Ananindeua)

1º Belém: Kim Rodrigues - Fisioterapia (Belém)

2º Thaline Andrade - Psicologia (Ananindeua)

3º João Braga - Direito (Ananindeua)

4º Arthur de Souza - Enfermagem (Ananindeua)

5º Ana Costa - Arquitetura e Urbanismo (Ananindeua)

6º Augusto Filho - Engenharia Civil (Belém)

7º Iolana Ribeiro - Engenharia Civil (Belém)

8º Abner de Abreu - Fisioterapia (Castanhal)

9º Admilson Ribeiro - Educação Física (Ananindeua)

10º Adria Passos - Direito (Belém)