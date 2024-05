UNAMA tem cinco cursos nota 4 no Conceito Preliminar do MEC

As graduações de psicologia, ciências contábeis, administração, publicidade e propaganda e relações internacionais da Universidade da Amazônia (UNAMA) alcançaram a nota quatro no Conceito Preliminar de Curso (CPC), indicador que mostra que a instituição é uma das melhores de Belém e referência no norte do Brasil.

O CPC é uma métrica realizada pelo Ministério da Educação (MEC) que avalia diversos aspectos, incluindo a performance dos discentes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), a qualidade do corpo docente, a infraestrutura e os recursos didático-pedagógicos, conforme explica o pró-reitor de ensino da UNAMA, Éden Ferreira.

“Os cursos que alcançam uma nota a partir de três são considerados satisfatórios. Então, os nossos cursos conseguiram alcançar essas avalições positivas e o nosso intuito é sempre trabalhar em um princípio da melhoria contínua e aprimorar os processos educacionais, qualificando cada vez mais os nossos alunos”, ressalta.

Comprometimento

De acordo com a pró-reitora acadêmica da UNAMA, Daniela Teixeira, esse conceito é entregue um ano após o exame e indica a alta qualidade do curso, com nota máxima em cinco. "A nota quatro é um resultado muito positivo do que foi desenvolvido ao longo de três anos. Mostra o comprometimento da comunidade acadêmica e o trabalho integrado, sempre pensando no aluno, na formação e no aproveitamento dele dentro da formação de escolha", destaca.

UNAMA oferece aulas práticas para os alunos de diversos cursos (Divulgação/Unama)

Dentro deste conceito é possível destacar as parceiras que os cursos têm para estágio e monitorias, programas de iniciação científicas além de uma clínica-escola moderna e equipada para atender à comunidade, com supervisão de acadêmicos. Outro ponto fundamental para o indicador é a aplicabilidade do sistema tecnológico de aprendizagem, Ubíqua, que permite o conhecimento em diferentes ambientes, fomento de pesquisas e empreendedorismo."Nós precisamos estar sempre trabalhando e buscando os diferenciais dentro dos cursos e temos percebido uma evolução nesse conceito", complementa Daniela.

50 anos de excelência

Em 2024, a UNAMA completa 50 anos no mercado de educação no estado e, para continuar essa programação, vários projetos e eventos vão ser realizados de fomento ao ensino fora da sala, com novas parcerias, como a vinda do Consulado Honorário da República Tcheca, e de desenvolvimento de pesquisas e inovações.

"Teremos durante todo esse período, ainda, momentos que performem e façam com que esses nossos alunos tenham bons resultados no CPC também", finaliza Daniela Teixeira.

Para o pró-reitor de ensino da UNAMA, Éden Ferreira, o sucesso no Enade e CPC é resultado do comprometimento da equipe acadêmica da instituição de ensino, formada por professores dedicados e que buscam entregar o melhor aprendizado, priorizando também a saúde mental e o real preparo para o mercado de trabalho.

"É fundamental termos disciplinas e projetos que cumpram com as exigências do MEC e, ainda, preparem nossos alunos para o mercado de trabalho. Nossa grade curricular foi pensada para permitir que o profissional possa melhor exercer a trabalhabilidade e a empregabilidade. Por tal razão, podemos dizer que a preparação do nosso aluno se dá diariamente por meio das metodologias aplicadas durante as aulas e no nosso sistema avaliativo”, conclui Éden.

