Linhas e empresas de ônibus são fiscalizadas por órgãos municipais em Belém

Linhas e empresas do transporte público de Belém estão sendo fiscalizadas por equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e da Guarda Municipal (GMB), para garantir a oferta de ônibus e evitar que ocorram falhas nos serviços por redução de frota, em decorrência do aumento na tarifa de R$ 4, homologada pelo prefeito Edmilson Rodrigues na última sexta-feira (25). Segundo a Prefeitura de Belém, a ação, iniciada às 5h de ontem, será realizada até o próximo sábado (2).

De acordo a gestão municipal, a fiscalização vai priorizar oito pontos estratégicos, nos horários de pico de manhã, das 5h às 11h, e à tarde/noite, das 16h às 22h. “O objetivo da ação conjunta, feita pela GMB e Semob, visa fiscalizar a prestação de serviços das empresas de transporte público na cidade”, explica a superintendente da Semob, Ana Valéria Borges.

Segundo ela, as empresas que forem flagradas com alguma irregularidade durante a operação sofrerão auto de infração e, dependendo da gravidade, o veículo poderá até ser apreendido pela Semob.

Equipes por turnos

Ontem pela manhã, a concentração das equipes ocorreu no Terminal do Mangueirão e envolveu ao todo 50 agentes da Semob e GMB por turno. “Essa primeira ação vai abranger o período de uma semana, contudo estamos com sua implementação de forma periódica”, explica Ana Valéria.

Na operação de fiscalização, a GBM tem o papel de garantir o ordenamento das abordagens preventivas. “Nesta semana, a Guarda está prestando apoio à Semob no sentido de atuar de forma preventiva”, explica o GM Waldenor, que na manhã de segunda-feira atuou no posto de fiscalização montado no Terminal da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá.

A ideia da Semob é que, após avaliação da ação, operações como essas sejam mais frequentes na cidade. "Estamos no apoio à Semob, para a garantir a segurança dos agentes de trânsito na fiscalização dos ônibus. Equipe Ronda da Capital (Rondac) vem atuando em diversos pontos da cidade, como o bairro de São Brás, e na avenida Almirante Barroso, com a travessa Lomas Valentina", explica o guarda municipal, Everton Luiz.

Confira os pontos de fiscalização:

Os principais pontos estabelecidos para a fiscalização, pela manhã, são: Av. Augusto Montenegro com Tapanã, Terminal Mangueirão, Av. Almirante Barroso com a Trav. Mauriti, Estação São Brás, Av. José Malcher com a Castelo, Av. Pedro Alvares Cabral com a Av. Arthur Bernardes, Terminal UFPA, além de Mosqueiro, na saída para São Brás.

No retorno, à tarde/noite, a fiscalização será feita nos mesmos pontos da manhã, somente substituindo o trecho da Av. Pedro Alvares Cabral com a Av. Arthur Bernardes pela Av. Senador Lemos com a Djalma Dutra e a Av. Almirante Barroso com a Trav. Mauriti passando para a esquina com a Trav. Lomas Valentinas e Terminal da linha Mosqueiro/São Brás, em São Brás.

Frota de ônibus em Belém

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, decidiu na última sexta-feira (25), pelo valor de R$ 4 para a tarifa de transporte coletivo. O novo preço começou a vigorar ontem. Segundo a gestão municipal, a tarifa estabelecida levou em consideração o poder aquisitivo da população e está bem abaixo do que foi solicitado pelos empresários, que pediram R$ 5,12.

Edmilson anunciou ainda que, em até 60 dias, a capital paraense terá a abertura do edital de licitação para a modernização do transporte coletivo e aumento do sistema rodoviário na cidade, com a contratação de novas empresas.

“A inclusão de ar-condicionado e tarifa socialmente justa estão entre os critérios que nortearam nossa licitação”, afirmou Edmilson Rodrigues em seu comunicado público.