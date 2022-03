Marituba: janela de ônibus quebra e fere passageiro na Grande Belém

Durante a chuva do início da tarde desta segunda-feira (28), passageiros do ônibus Marituba - Pátio Belém (Mário Couto) tomaram um susto: uma janela quebrou após um estudante de 16 anos tentar fechá-la para se proteger da chuva. Railyson Batista estava indo para escola e teve sua mão ferida. O ônibus estava trafegando na BR-316, em Ananindeua, no momento do acidente.

Passageiro mostra o ferimento na mão (Daleth Oliveira / O Liberal)

“A janela não tava fechando direito, então fiz uma força a mais para tentar fechar e não me molhar, mais do que já estava me molhando. E aí quebrou na minha mão, caindo vidro pra cima de mim. Só machuquei minha mão, ainda bem”, disse Railyson, que apenas enrolou um guardanapo no machucado e prosseguiu para a escola.

Estilhaços da janela ficaram no assento do ônibus (Daleth Oliveira / O Liberal)

A empresa Autoviária Paraense, responsável pela linha do ônibus em Marituba, informou que ainda não tinha conhecimento do ocorrido. Ao ser procurada pela reportagem, a direção explicou que janelas dos coletivos podem quebrar devido à mudança de temperatura da nossa região, não necessariamente por falta de manutenção.

A organização informou ainda que os motoristas e cobradores dos ônibus são orientados a entrar em contato com a empresa em ocorrências como essas, em que passageiros são feridos. Entretanto, até às 14h desta tarde, nenhum caso havia sido notificado.

Já o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) não quis se manifestar sobre o caso.