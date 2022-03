Aumento da passagem: movimentos sociais se manifestam contra reajuste em Belém

Movimentos sociais fizeram um ato em frente à sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), na manhã desta segunda-feira (28). Os manifestantes são contrários ao recente aumento da passagem de ônibus na Grande Belém, que agora é de R$ 4 (R$ 0,40 mais cara, somando 11% de reajuste).

Os manifestantes criticam o posicionamento do Setransbel de que poderia ocorrer um colapso no sistema de transporte público com o atual valor da tarifa. E por isso, uma das medidas de contenção seria a redução da frota circulando nas ruas. A rua dos Mundurucus, próximo à avenida Generalíssimo Deodoro, foi interditada por alguns momentos até a dispersão do ato, por volta de 11h30.

A redação Integrada de O Liberal tenta contato com o Setransbel sobre novos posicionamentos a respeito do ato e da nova tarifa.