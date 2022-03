Valor da passagem de ônibus em Belém aumenta para R$ 4,00 em 2022

O valor da passagem de ônibus em Belém aumentou para R$ 4,00. A decisão, comunicada nesta sexta-feira (25), foi do prefeito Edmilson Rodrigues. O novo valor começa a valer a partir da próxima segunda-feira (28). O novo preço é menor do que o aprovada pelo Conselho Municipal de Transportes de Belém, que foi no valor de R$ 5,01.

A decisão por esse valor de R$ 4,00, como observa o prefeito, leva em consideração os custos do sistema e o poder aquisitivo da população. "A partir da próxima segunda-feira (28), a tarifa será de R$ 4, bem abaixo do reivindicado pelo sindicato das empresas. O reajuste que eu determinei levou em consideração a situação econômico-social da população que utiliza o transporte coletivo. A frota, você sabe, a anos vem sendo sucateada. A população não suportaria pagar preço ainda mais alto", destacou o chefe do poder-executivo municipal em pronunciamento nas redes sociais.

Rodrigues garantiu ainda que serão criadas soluções de subsídio para o sistema de transporte em Belém e região Metropolitana. "Aproveito para informar que junto as prefeituras da região Metropolitana e com demais entes estatais, construiremos soluções que garantam o financiamento do sistema, como o subsídio que já está em aprovação no Congresso Nacional (DF)", afirmou.

O gestor municipal também anunciou que em até 60 dias será lançado o edital de licitação para modernização do sistema de transporte coletivo. "A renovação da frota, a inclusão gradativa de ônibus com ar-condicionado e tarifa socialmente justa estão entre os critérios que nortearão nossa licitação", detalhou.