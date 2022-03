Setransbel diz que proposta de nova tarifa de ônibus em Belem garante equilíbrio ao setor; vídeo

O aumento da passagem de ônibus foi um dos assuntos mais comentados durante está quinta-feira (24), em Belém. Após o Conselho Municipal de Transporte aprovar o novo valor de R$ 5,01, a população e as empresas de transporte público aguardam o posicionamento do prefeito da cidade, que pode homologar ou rejeitar a proposta. Enquanto isso, o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário da capital (Setransbel) defende a criação de subsídios como alternativa para que a tarifa não pese no bolso dos passageiros. Já os usuários de ônibus avaliam o valor como abusivo, considerando principalmente a qualidade do serviço.

VEJA MAIS

Natanael Romero, diretor de Operações do Setransbel, explica que a tarifa está congelada há 34 meses e as empresas de transporte público acumularam prejuízos durante a pandemia, por isso o aumento se faz necessário. A saída para que o novo valor não impacte o orçamento familiar da população seria a desoneração de impostos como ISS, INSS, IPVA, Taxa de Gerenciamento, dentre outros.

"A nossa tarifa é terceira menor dentre as capitais do país, sendo que 22 duas capitais possuem subsídios para manter a tarifa. Uma coisa importante para entender é que existe a tarifa pública, que é aquela que a pessoa paga na catraca, e a tarifa de remuneração, que é efetivamente o que as empresas recebem. Em Belém, e isso é exclusivo, a tarifa de remuneração é a mesma que a tarifa pública, ou seja, zero de subsídios. E nesse caso a nossa única fonte de receita é a tarifa. As empresas nessa situação amargaram um prejuízo muito grande. Se a tarifa pública for mais acessível e a de remuneração para que as empresas prestem um melhor serviço, nós teremos a condição ideal para que a qualidade do serviço melhore", pontua.

Natanael Romero, diretor de Operações do Setransbel (Filipe Bispo/ O Liberal)

O diretor destaca ainda que o reajuste é necessário para que o sistema de transporte não entre em colapso. Em proposta anterior, o sindicato havia apresentado a tarifa técnica no valor de R$ 5,12. "É indesejável e desagradável? É, mas é necessário porque se nada for feito as empresas vão fechar, não há condições, a conta não fecha", afirma Natanael Romero.

Com relação à qualidade do serviço, Romero reforça que as empresas têm interesse em investir na melhoria da frota, contudo, precisam ter condições para isso. "É preciso primeiro ter equilíbrio para ter folego e fazer investimentos. As empresas fazem regularmente aquisição de carros novos desde que se tenha condições. Se eu não tenho dinheiro para colocar combustível como eu vou ter dinheiro para comprar um carro novo? Essa é a situação em que estamos. Agora cabe ao prefeito usar de bastante inteligência e bom senso para que as empresas não quebrem e tenham mais serviço", destaca.

Centro de Controle Operacional (CCO) do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário da capital (Setransbel) (Filipe Bispo/ O Liberal)

Reação nas ruas

Morador do Distrito Industrial, em Ananindeua, Márcio Corrêa precisa pegar dois ônibus por dia para se deslocar até o trabalho no bairro de Canudos, em Belém. Atualmente, o analista de suporte gasta, em média, R$ 7,20 com passagem. Se o novo valor for homologado, o gasto diário passará a ser de R$ 10,02.

Para o usuário, o valor representa desequilíbrio no orçamento. "Esse valor fica um pouco fora da nossa realidade, estamos passando por dificuldades. Todo ano a gente vê que o preço da passagem aumenta e a qualidade dos ônibus é precária. A gente pega ônibus todos os dias locados, quebrados, sujos, às vezes quando está chovendo é pior ainda que até cai chuva na gente dentro do ônibus. Tem que ver a parte dos usuários também porque ficaria alto pra todo mundo", afirma.

Na avaliação de Corrêa, a passagem precisaria sofrer reajuste assim como outras tarifas, mas para um valor em torno de R$ 4,50. "Já pensou uma pessoa que tem que vir de Ananindeua para o centro, pagar R$ 10 todo dia? É complicado".

A decisão do Conselho Municipal de Transporte também foi recebida com preocupação pela passageira Kátia Corrêa, que convive com a escassez de linhas de ônibus no bairro Maguari, em Ananindeua, onde mora. "Aumenta, mas a gente não vê muita condição nesses ônibus, a gente sofre um pouco porque tem pouco ônibus, até reduziu a frota lá para o lado de casa. Se perder, por exemplo, o de 16h20 só vai pegar outro quase 17h, vem lotado, às vezes não para. A gente enfrenta porque tem que trabalhar", acrescenta.